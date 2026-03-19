Buenos Aires y más de 10 provincias bajo alertas naranjas y amarillas por tormentas: ¿Cuándo "se cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para gran parte del país por posibles tormentas que podrían darse en el transcurso de las próximas horas.

Desde el organismo especializado en clima emitieron una alerta naranja que afectará a dos provincias y una alerta amarilla que estará vigente en nueve provincias a lo largo de toda la jornada del viernes 20 de marzo.

Las provincias de Córdoba y Santa Fe tendrán una alerta naranja principalmente en horas de la noche, mientras que en Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero tendrán una alerta amarilla desde la primera hora del día hasta la noche.

Las alertas naranjas y amarillas que afectarán a varias provincias.

Según detallaron en el sitio web del SMN consideraron que las zonas comprendidas por la alerta naranja "estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora".

Además, enfatizaron que durante esta jornada se preven valores de precipitación acumulada que puede variar entre los 60 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Habrá tormentas en más de 10 provincias.

En gran parte de la provincia de Buenos Aires y en las provincias que tienen la alerta amarilla pueden darse tormentas de intensidad variada en la que podría darse una "actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora".

Cuáles serán las otras zonas afectadas por la alerta amarilla

Otra de las provincias que estarán bajo alerta amarilla serán Neuquén, San Juan y La Rioja, que estarán afectadas por lluvias, fuertes ráfagas de viento o viento zonda, dependiendo de cada caso.

Las lluvias de Neuquén podrían darse durante la madrugada, y se estima que pueden darse precipitaciones acumuladas que ronden entre los 10 y los 30 milímetros.

Durante la tarde del viernes pueden provocarse ráfagas de viento Zonda, con "velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora", aunque en algunos casos pueden alcanzar los 65 kilómetros. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indicaron desde el SMN.

Mientras que en La Rioja pueden darse fuertes ráfagas de viento provenientes desde el sector oeste "con velocidades entre 50 y 70 kilómetros" que podrían alcanzar los 100 kilómetros, principalmente en la zona del área cordillerana.