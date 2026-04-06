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Lunes, 6 de abril de 2026

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Urgente: Buenos Aires y otras 8 provincias bajo alerta meteorológica por tormentas y caída de granizo, ¿cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó avisos a corto plazo por ráfagas de 90 km/h y actividad eléctrica. El mapa de las zonas afectadas y el pronóstico para el AMBA.

SGorostiaga

El clima no da tregua este lunes 6 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para el Litoral y el norte del país por tormentas que pueden ser destructivas, con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y caída de granizo.

Urgente: alerta a corto plazo (Hasta las 17:21) Hay tres provincias con aviso inmediato por tormentas fuertes con lluvias intensas:

  • Santa Fe: Garay, Gral. Obligado, San Javier y Vera.

  • Corrientes: Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Mercedes y Monte Caseros.

  • Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, La Paz y Villaguay.

El mapa de las alertas en el país 

La alerta naranja (peligro para la sociedad y el medio ambiente) rige para Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco. En estas zonas se esperan tormentas severas durante la tarde y noche de hoy.

Las alertas meteorológicas previstas para el lunes.
Las alertas meteorológicas previstas para el lunes.

Por otro lado, la alerta amarilla afecta a Buenos Aires (incluido el AMBA), Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Salta. En el área metropolitana se esperan entre 30 y 60 milímetros de agua, con los chaparrones más fuertes previstos para el final del día.

¿Hasta cuándo sigue el mal tiempo? 

El agua se quedaría al menos hasta la madrugada o mañana del martes 7 de abril. Según el pronóstico extendido:

  • Martes: Sigue la inestabilidad con un 70% de probabilidad de lluvias. Máxima de 21 grados.

  • Miércoles: Comienza a mejorar, aunque estará mayormente nublado.

  • Viernes: Será el día más frío de la semana con una mínima de 13 grados.

  • Finde: Vuelve el sol y las máximas trepan a los 25 grados el domingo.

Así estará el clima en Buenos Aires esta semana.&nbsp;
Así estará el clima en Buenos Aires esta semana. 

Recomendaciones para zonas bajo alerta:

  1. No salgas de tu casa si no es urgente.

  2. Asegurá objetos que puedan volarse y retirá macetas de los balcones.

  3. Desconectá aparatos eléctricos si hay mucha actividad eléctrica.

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