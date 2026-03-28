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Sábado, 28 de marzo de 2026

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DETALLES

Viviana Canosa fue tentada para volver a Canal 9

El Run Run del Espectáculo profundizó la información exclusiva brindada a mediados de mes sobre el posible regreso de la famosa conductora.

Viviana Canosa ultima los detalles para volver a Canal 9. Este sábado el Run Run del Espectáculo recordó en Crónica la primicia que se dio en este mismo programa sobre el regreso de la famosa conductora.

El ciclo saldría dos veces por semana a las 23 horas, en lo que será el inicio de una nueva etapa en la vida periodística de Canosa, que supo estar durante varios años con un programa de espectáculos a la tarde en esa misma señal.

Lo que falta por definir aún son qué personas la acompañarán y qué productor tendrá, ya que dos habrían desistido de esa posibilidad.

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