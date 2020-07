En estos últimos meses el mundo vivió un giro de 180 grados, no solo por el conocido coronavirus, sino también por los avistamientos de Objetos voladores no Identificados en diferentes puntos. Por las notificaciones de varias personas a lo largo y ancho del mundo, varias organizaciones comenzaron a fortalecer sus investigaciones.

En ese contexto, días atrás, Brasil se convirtió en el principal país con casos de avistamientos de OVNIs, reportados por varias personas en las redes sociales. En la ciudad de Magé, municipio ubicado en el estado de Río de Janeiro, entre el 12 y 13 de mayo varias personas desde distintos puntos informaron que vieron extrañas luces en el cielo que permanecían estáticas y luego tomaban una gran velocidad de vuelo. Pero, ¿qué pasó con esa supuesta nave?

Brasil se convirtió en el principal país con casos de avistamientos de OVNIs.

Misterio: videos borrados

Ante los avistamientos, las personas comenzaron a filmar el espeluznante show que se veía aquella noche cálida. En Twitter el tema se convirtió en tendencia en pocos minutos y los videos no se hicieron esperar, por lo que provocaron que más personas testificaron sobre lo que estaba ocurriendo.

.

En las imágenes se pueden observar como orbes azules, rojas y amarillas que se mueven alrededor del cielo, y en otro video se ve como las luces se comienzan a ordenar con una formación triangular. Varias fueron las personas que obtuvieron espectaculares tomas que demostraban la presencia de objetos sin identificar y una peculiar forma de permanecer u ordenarse en el cielo. Sin embargo, a los pocos minutos que el hashtag #MageUFO se convirtiera en tendencia, las publicaciones con contenidos visuales de los tuiteros comenzaron a desaparecer, lo que hizo aún más interesante el tema y que los brasileños hablaran de una posible conspiración.

Frente a las repentinas desapariciones de las publicaciones y la tendencia de las redes, los usuarios observaron que en la página de r/UFOS de Reddit, un sitio web de marcadores sociales y agregados de noticias, las publicaciones sobre OVNIs brasileños también tomaron el mismo camino y desaparecieron.

¿Ocultaron las evidencias?

A los pocos minutos, las personas, visiblemente molestas, comenzaron a acusar a Twitter y a los moderadores del subreddit r/UFOs de censura. Frente a este episodio, la red social del pajarito tardó un día en responder a las denuncias de los usuarios sobre los OVNIs de Magé. Lo mismo ocurrió en la segunda página web más utilizada en Brasil para permanecer informados sobre los temas del momento, pero obtuvieron una respuesta más rápida.

.

Luego de eliminar varios comentarios sobre los avistamientos OVNIs y comentar los videos que se observaron en Twitter, un moderador de la empresa directamente explicó: "Veo mucha estupidez en este hilo, así que déjenme dejarlo absolutamente claro: los mods aquí no censuran". Y a esta aclaración, añadió: " Si una publicación es estúpida u ofensiva, será eliminada. Si es una farsa lo eliminaremos". Ante estas declaraciones y tratando de explicar los ¿por qué? de la desaparición de publicaciones de OVNIs en Magé por varios usuarios, lejos de aceptar sus dichos, los usuarios comenzaron a ridiculizar al moderador.

Los redditors comentaban que se trataba de un episodio que fue visto por varias personas y había docenas de videos que lo ratificaron. Mientras tanto, aquellas personas que decidieron seguir hablando sobre el evento ocurrido eligieron otra red social y se mudaron a r/Aliens.

El fenómeno ocurrió en la ciudad de Magé, Río de Janeiro, entre el 12 y 13 de mayo.

La caída del OVNI

Como si a esta historia le faltara algo, algunas ciudadanos comentaron que una de esas extrañas naves cayó cerca de la Ciudad, a una relativamente corta distancia, y a los pocos segundos quienes habían filmado el accidente comenzaron a oír sonidos de explosiones. En consecuencia, y producto de la curiosidad, muchos quisieron acercarse al lugar del hecho para ver qué era lo que estaba ocurriendo allí, porque no solo se oían explosiones sino también como disparos, en un hecho que podía parangonarse con una batalla de una guerra.

.

Sorpresivamente, cuando los curiosos quisieron acercarse al lugar, se vieron retenidos por los militares de la base que allí existe y que impidieron que siguieran avanzando, según reflejaban los comentarios en diferentes redes sociales. La localidad del incidente tiene una enorme instalación militar que se dedica, entre otras cosas, a fabricar municiones, y de allí es que antes se la conocida como Fábrica Real de Pólvora. En 2001 se registró un fuerte accidente en dicha instalación y se registró al menos la muerte de una persona por la explosión, pero esta explicación por parte de las autoridades no termina de convencer a los ciudadanos que vieron semanas atrás a las naves sobrevolar la zona.

Frente a las explicaciones "científicas" que no terminaron de convencer a los ciudadanos brasileños que vieron la presencia de objetos voladores no identificados, varios comenzaron a buscar vía Google maps el lugar del accidente y no pudieron creer lo que encontraron. En la imagen se ve como si fuese una mancha blanca, como si allí se hubiera tapado algo, buscando probablemente discreción

Al encontrarse con esta imagen, muchos terminaron de creer que todo se trató de un accidente OVNI y tanto Twitter, Reddit y Google ocultaron lo que allí había ocurrido. En la fotografía satelital aquello que parece estar retocado, tiene forma de disco con una gran cúpula en el centro.

.

Creer o seguir buscando

Un portavoz de Google se animó a salir a hablar sobre el tema con medios brasileños y sobre la imagen que tiene forma de platillo justo donde ocurrió el accidente, enfáticamente dijo: "En este caso, lo que la gente está viendo en las imágenes es un reflejo que está sobrecargando temporalmente el censor del satélite". Ante esa respuesta insatisfactoria, añadió: "Esencialmente, el sol se reflejó en la superficie de ese edificio en el ángulo correcto para cegar brevemente el satélite. Este es un fenómeno bastante común conocido como saturación o floración".

Para completar la posición de las autoridades y las diferentes redes donde se reportaron los hechos, la prensa brasileña indicó que nadie reportó estos objetos a las autoridades locales, las acusaciones de fuertes explosiones y disparos, el acordonamiento militar del área, y el personal del ejército que arrestó a cualquiera que intentara acercarse al supuesto sitio del accidente que se apoderaron de Twitter y del subreddit UFOs- posteriormente Aliens. El comunicado oficial de la municipalidad expresa: "No conocemos la información y las autoridades militares no nos han notificado oficialmente sobre el asunto. Aprovechamos esta oportunidad para decir que estamos completando dos meses desde que se identificó el primer caso sospechoso de Covid-19 en Magé. Por lo tanto, reforzamos el llamado para que las personas se queden en casa, y ayuden a contener el progreso de la enfermedad".

Asimismo, para seguir reforzando esa postura de que allí no hubo OVNIs y no pueden dar explicaciones certeras sobre qué pudieron captar las personas con las cámaras de sus celulares, la Aeronáutica también salió a desmentir. Solicitado por UOL , la Aeronáutica y el Departamento de Bomberos, informó que no tiene registros de caídas de objetos voladores en el lugar, ni de aislamiento de áreas en esta región de Río.