Desde hace algunas semanas, ya está disponible WhatsApp Plus 2022 20.20.0. Sin embargo, hace algunos días, la empresa de tecnología realizó la primera actualización de la plataforma adicional y con ella llegaron algunos cambios interesantes para los consumidores de la app.

A pesar de que las plataformas rivales son mucho más fuerte que antes, Wpp sigue siendo la más elegida a nivel mundial. La empresa de mensajería instantánea le brinda a sus usuarios decenas de herramientas que permiten que su experiencia sea mucho más cómoda y eficaz. Para seguir conquistado a los miles de millones de personas, Meta sigue desarrollando configuraciones que son de gran utilidad.

Para muchos, WhatsApp Plus es completamente desconocido. Sin embargo, esto es una versión secundaria de la aplicación original. Solamente está disponible para Android y fue diseñada por el grupo HeyMods. Se diferencia principalmente por tener muchas características exclusivas y porque permite personalizar el diseño. Además, se informó que tiene mejores condiciones de privacidad.

Con los nuevos avances comunicados, el usuario podrá crear como una lista de "mejores amigos", como tiene Instagram, que se llama "amigos cercanos". Esto da la posibilidad de enviar las fotos de los estados a la pantalla de inicio del celular de estos contactos. Es decir, las personas que tengas seleccionadas en esta agenda "cerrada", podrán ver tus publicaciones directamente desde el escritorio directamente.

Para implementar estas novedades, es necesario descargar la aplicación widget LivePic de LiveIn, que se sincroniza con WhatsApp Plus. Además de estas cuestiones, se hicieron mejoras y optimizaciones relacionadas con el software, por ejemplo, no saldrá más la notificación de "Aplicación no responde" en Android 11 y 12.

Cabe destacar que las reacciones a los mensajes no han llegado a esta versión de mensajería, sino que está habilitado para WhatsApp Beta. Igualmente, los desarrolladores van a probar instalar dicha herramienta para los próximos meses.

Así se verían los estados en la pantalla de inicio del celular.

Para poder disfrutar de estos avances, debes buscar " WhatsApp Plus" y "widget LivePic de LiveIn" desde Google Play o Play Store. Luego la descargas, seguís los pasos de creación de cuenta y verificación. Después de completar todo, vas a poder comenzar a utilizarla.

Esta nueva actualización trajo nuevas ventajas para el usuario y pulen aún más una aplicación que ya era muy completa, y capaz de expandir en gran medida las posibilidades de la mensajería instantánea del sistema Android. Si te gusta estar actualizado, esta nueva versión de WhatsApp es una excelente oportunidad.