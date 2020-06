WhatsApp difundió un truco que te permite abrir sesión en hatsApp Web sin necesidad de código QR para poder utilizarlo de una manera más segura y cómoda dsede tu computadora.

Según explicaron, no es necesario descargar ningún tipo de programa de terceros, sino que uno debe instalar la aplicación de WhatsApp directamente desde la computadora personal.

.

Si bien en una primera instancia es necesario escanear el código QR, no volverá a ser requerido por la herramienta, a menos que uno decida esa opción. De esa manera los programas que tienes activos, como WhatsApp Web, no se cerrarán y, como consecuencia, no volverás a escanear el código QR.

En tanto, en tu celular aparecerá permanentemente que hay una sesión iniciada en WhatsApp Web pero si alejas tu dispositivo de la computadora, los mensajes que recibas mientras que estes inactivo no aparecerán en la versión web.

.

En caso de haberlo instalado y necesitar cerrar sesión por completo, tan solo se debe seleccionar la opción de suspensión y de esta forma, la próxima vez que quieras ingresar tendrás que volver a escanear el código inicial.