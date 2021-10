WhatsApp está presente en casi todos los celulares. Es de esa forma que se explica que es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de dos mil millones de usuarios en todos el mundo. Sin embargo, hay quienes al intentar descargar la app les apareció el molesto mensaje de "celular no compatible".

Esto es porque existen ciertos ciertos dispositvos con problemas de compatibilidad con la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Si estás entre los afectados, debés saber que existe un truco para utilizar la app.

.

Además, seguro que varios usarán este secreto a partir del 1 de noviembre, fecha en que WhatsApp ya no será compatible con smartphone de sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores. En el caso de los telefonos de Apple, dejará de funcionar en iPhone con iOS 9 y versiones previas.

La empresa informó que implementará una nueva actualización en su software para incrementar mejoras en el uso y en la privacidad, compartió el listado de teléfonos que perderán la app.

.

Modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en Noviembre

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Sony: Sony Xperia Miro; Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo; Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

iPhone: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.

.

Cómo descargar WhatsApp en un celular no compatible

Para lograr esto deberás de recurrir, en primer lugar, al APK de WhatsApp. Si bien algunas páginas te lo ofrecen, la app perteneciente a Facebook tiene una web desde donde puedes bajar el programa sin malwares. A continuación, los pasos a seguir para su correcta instalación:

Lo primero será verificar si nuestro celular cuenta con Android 5 Llolipop.

En caso de que no, y sea inferior, debés ingresar a la web www.whatsapp.com/android

Dentro de la página encontrarás un botón que dice “Download now”.

Pulsalo y verás que empieza a descargar WhatsApp en tu teléfono no compatible.

Ahora instálalo y luego deberás otorgarle permisos a tu celular Android para que se use con normalidad.

para que se use con normalidad. Lo mejor de todo es que, al ser oficial, no perderás tus conversaciones ni mucho menos te "banearán".

Lo único malo es que tenés que hacer estos pasos de forma manual ya que no se actualizará automáticamente por Google Play.

En el caso de los iPhone no hay ningún tipo de método para tener WhatsApp en un celular con iOS incompatible.