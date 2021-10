WhatsApp anunció que en dos semanas, el 1 de noviembre, actualizará su software, por lo que una gran cantidad de celulares de las diferentes marcas ( Samsung, Sony Xperia, Xiaomi, LG y iPhone, entre otros) se quedarán sin la aplicación de mensajería

Según informó la compañía propiedad de Facebook, a partir de esa fecha implementará modificaciones en su software para incrementar mejoras en el uso y, sobre todo, en la seguridad de la app.

En consecuencia, ya no podrá brindar soporte a varios smartphones y tampoco les permitirá utilizar la aplicación a aquellos dispositivos que tengan una versión menor a la de Android 4.1. o de iPhone menores a iOS 10.

.

En su sitio oficial. WhatsApp aseguró que la empresa no restringe “de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados” en su software para poder seguir utilizando WhatsApp. No obstante, advirtió que “debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones”, ya no podrá “ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo”.

Es así que WhatsApp dejará de funcionar en celuares con Android 4.04 o iPhone con iOS 9 y versiones previas. Los celulares Android deberán ejecutar el sistema operativo Android 4.1 o una versión posterior para continuar usando la app.

.

El listado de los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Sony: Sony Xperia Miro; Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo; Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

iPhone: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.

.

¿Cómo seguir utilizando WhatsApp?

Lamentablemente no exiten trucos ni nada para el estilo que permita a los usuarios continuar utilizando el servicio de mensajería. La única solución es cambiar de celular por uno que cumpla con los requisitos mínimos.

Por lo que te será de utilidad que existen algunas opciones económicas de Samsung, Motorola y LG para renovar tu smartphone. Además, también existe una forma para conseguir una teléfono fabricado por Apple a mitad de precio.