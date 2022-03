Cada vez falta meno para que WhatsApp deje de brindar soporte y actualizaciones a los usuarios que tengan determinados modelos celulares. La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta hace tiempo anunció que los smartphones más antiguos de los fabricantes más importantes (Samsung, Motorola, Xiaomi y LG) no serán compatibles con la aplicación.

Como la app se renueva constantemente para ofrecer nuevas herramientas y funciones, con el avance tecnologico en ocasiones algunos dispositivos, y sus respectivos sistemas operativos, dejan de soportar las novedades.

En este sentido, con las nuevas actualizaciones de WhatsApp que se lanzará el próximo 31 de marzo, hay varios celulares que quedarán obsoletos porque la aplicación dejará de brindarle soporte a determinados modelos que tengan sistemas operativos Android e iOS.

Según explicaron, el objetivo de sus actualizaciones es "mejorar su sistema de seguridad y privacidad". De esta forma, si los usuarios no descargan las nuevas versiones de la aplicación y no cambian sus celulares, no podrán recibir soporte por parte de la empresa.

Entonces, aquellos personas que tengan dispositivos con sistema operativo Android 4.04 y los iPhone con iOS 9, o con versiones anteriores, quedarán obsoletos para la utilización de WhatsApp. Lo mismo ocurrirá en aquello aquellos que tengan versiones previas de KaiOS 2.4.

¿Qué celulares se qu edarán sin WhatsApp el 31 de marzo?

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Motorola

Motorola Droid Razr

Xiaomi

HongMi

Mi2a

Mi2s

Redmi Note 4G

HongMi 1s

LG

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Optimus L5 II Dual

Optimus L3 II

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

LG Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q

No obstante, WhatsApp comentó que es posible que la app siga funcionando en estos dispositivos, pero se enfrentarán con fallas y otras dificultades.