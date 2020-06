No hay dudas que WhatsApp es la red social por excelencia en todo el mundo. Fue creada en el 2009 y a partir del 2011 empezó a tener un uso masivo, para experimentar un crecimiento impresionante. De hecho, en la actualidad cuenta con más de 2.000 millones de usuarios alrededor de todo el planeta. Sin embargo, a pesar de que es una aplicación de uso diario, existen ciertos trucos que quizás no conocías y que te pueden ser muy útiles.

A pesar de que está la opción de eliminar un mensaje, ya sea de texto o de voz una vez que es enviado, hay muchos usuarios que cuidan mucho las formas de comunicarse y por eso chequean con frecuencia como quedó el mensaje de voz que mandaron, más aún si es uno extenso.

Para evitar la eliminación constante, que muchas veces no se utiliza para no tener que mandar el mismo mensaje reiteradas veces, te vamos a contar un sencillo truco que es de interés de muchos usuarios. Como primer paso, vas a grabar el audio tal como de costumbre. Al finalizar el mensaje de voz, no debes apretar el botón de “Enviar”, por el contrario, tendrás que volver hacia atrás.

Cuando vuelvas al chat, veras que el mensaje sigue ahí, todavía sin enviar. Entonces ahí podes escuchar el audio antes de enviarlo sin problemas. Una vez que verificas que está todo correcto, ya se lo podés mandar a tu contacto. Una opción perfecta para aquellos que están en todos los detalles.