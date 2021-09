Demostrando estar siempre un "paso más adelante que muchos", el empresario Elon Musk presentó el Tesla Bot, un robot humanoide que se encargará de ayudar a los seres humanos en tareas difíciles o de alta peligrosidad.

Musk es el CEO de la firma que revolucionó la industria de la automoción, Tesla Motors, tiene en marcha la Internet espacial con StarLink, es presidente de SolarCity, director de tecnología de SpaceX y tiene inversiones en otras compañías como en la firma de biotecnología Halcyon Molecular.

Como si esto fuera poco, el millonario añadió un robot humanoide que fue presentado en el Tesla Day IA. El nombre de Tesla Bot no es trivial, ya que este robot está destinado a exhibir y probar las habilidades de inteligencia artificial de los coches inteligentes Tesla y su supercomputadora Dojo, especializada en simulaciones de conducción autónoma para conseguir que los automóviles circulen sin interacción humana.

En otras palabras, es como un auto Tesla autónomo en forma humanoide, con manos de "nivel humano", una variedad de actuadores electromecánicos y una cabeza que da miedo según algunos.

Lo cierto, es que el Tesla Bot es un robot humanoide de 1,50 metros de alto y 56 kilogramos. Está limitado a una velocidad máxima de 8 km/h para que los humanos puedan superarlo en caso de emergencia y a pesar de su ligereza y aspecto, dicen que está diseñado para ser más fuerte que los humanos y como ayuda para realizar tareas peligrosas o repetitivas.

Musk insistió en ese concepto ya que el humanoide tendría una pantalla en la cabeza y ocho cámaras, como en los autos Tesla que pueden conducir con la ayuda del piloto automático. "Son todas las mismas herramientas que vemos en el automóvil", explicó el millonario.

Algunos medios comentaron que sería preferible que Musk se centrara en cumplir todo lo prometido en los coches autónomos y no distraerse en nuevos proyectos, pero el cofundador de PayPal no se amilana con las críticas y sigue pensando a lo grande impulsando proyectos de alta tecnología. Por otro lado, el empresario considera que los vehículos eléctricos son "robots totalmente sensibles sobre ruedas", así que porqué no convertirlos en un robot similar a un humano.

En cuanto a sus objetivos, el Tesla Bot 1.0 se centrará en ayudar con tareas generales, pero Musk no descartó que eventualmente el robot pueda servir como algo más.