El mercado de las aplicaciones de mensajería instantáneas es altamente competitivo, y WhatsApp no tiene planes de quedarse atrás. Después de que una serie de caídas de sus servidores provocaran un pequeño éxodo entre sus usuarios, la propiedad de Meta dobló sus esfuerzos para continuar integrando funciones disponibles en las apps de sus competidores para retener a su público.

Mientras sus últimas actualizaciones atendieron pedidos que los usuarios venían haciendo hace tiempo, como la posibilidad de ocultar el estado 'en línea' o las primeras pruebas de una función de edición para mensajes enviados, WhatsApp también se prepara para incorporar encuestas a sus chats, una de las funciones más populares de su principal competencia, Telegram.

Según un informe compartido por el rastreador de desarrollo de WhatsApp WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una nueva función de "encuesta" para chats grupales. Estas estarán encriptadas de extremo a extremo y los miembros del grupo podrán usarlas para votar y obtener resultados. Esto ayudará a los miembros de los grupos de WhatsApp a discernir las opiniones de los miembros sobre un tema apremiante con velocidad.

La información detallada sobre esta nueva función no está disponible en este momento, ya que aún está en desarrollo. Es probable que la función se presente primero a los usuarios de iOS y luego se extienda a los usuarios de escritorio y Android. La fecha exacta de lanzamiento o el marco de tiempo para la función de encuesta aún no se conoce, sin embargo, no debería pasar mucho tiempo antes de que los usuarios puedan probarla en sus dispositivos.

¿Cómo crear encuestas en WhatsApp?

Las primeras imágenes de las encuestas en WhatsApp llegaron en abril. (Cortesía WABetaInfo)

Si bien los usuarios de WhatsApp recién están recibiendo los primeros vistazos a la nueva función, es suficiente para observar cómo funcionarán las encuestas de WhatsApp. La opción para crear una encuesta aparecerá como la séptima opción en la hoja de acción del chat a la que se accede tocando el icono del clip. Es posible que veamos la última ubicación cambiada cuando esto finalmente se haga oficial:

Así se verá la opción de encuesta en WhatsApp. (Cortesía WABetaInfo)

La implementación parece intuitiva, porque adjuntar una encuesta al chat es lo mismo que adjuntar medios, un marcador de ubicación o un documento. Curiosamente, aunque WABetaInfo señala que la función está destinada a chats grupales, la captura de pantalla publicada en su portal muestra la hoja de acción de chat en una conversación individual. Esto podría sugerir que la creación de encuestas estará disponible para chats individuales y grupales, por igual.

Las plataformas que permiten que las comunidades y los grupos grandes interactúen, como Instagram, Telegram y Twitter, tienen funciones de encuestas similares desde hace años. La implementación de WhatsApp aún es un trabajo en progreso oculto a los probadores beta, y los detalles podrían cambiar durante las pruebas antes de su lanzamiento mundial, cuando sea que eso suceda.