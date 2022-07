WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes utilizando sus servidores para intercambiar mensajes, audios y divertidos stickers. Y mientras la empresa retiene la atención de sus miembros con constantes actualizaciones a su servicio, hay quienes todavía sienten que WhatsApp no tiene todas las funciones que necesitan.

Es ahí donde entra WhatsApp Plus. Esta versión modificada de la aplicación original de Meta se volvió increíblemente popular en los últimos años, dando a sus usuarios la posibilidad de controlar sus cuentas en maneras que la versión oficial no permite. Sin embargo, utilizar esta versión de la app viene con sus riesgos.

Qué ofrece WhatsApp Plus 2022

WhatsApp Plus ofrece divertidas herramientas aún no disponibles en la versión oficial de WhatsApp.

Son cada vez más los usuarios que deciden abandonar la versión oficial de WhatsApp para utilizar en su lugar una de las versiones modificadas, entre ellas WhatsApp Plus. El APK que usa el azul en lugar del característico color verde de la app original se actualiza cada mes con nuevas funciones, entre las cuales podemos encontrar:

Fijar la última vez de conexión: a través del menú titulado "Plus Configuraciones", ingresando en la ventana de "Privacidad y seguridad" podemos elegir la opción "Congelar última vez" para que nuestros contactos siempre vean la misma hora de última conexión.

Elimina "Re-enviado": de nuevo ingresando al menú "Plus Configuraciones" y luego "Privacidad y seguridad", tenemos la opción de seleccionar "Deshabilitar etiqueta de Re-enviado" para que el molesto mensaje que aparece cuando un mensaje fue reenviado muchas veces deje de aparecer.

Anti Eliminar Mensajes: siguiendo la misma ruta llegamos a la ventana de "Chats", donde se encuentra la opción "Anti-Eliminar Mensajes", que evita que cualquier usuario pueda eliminar los mensajes intercambiados en la conversación seleccionada.

Variedad de temas: dirigiéndose a los tres puntos, "Temas" y "Descargar Temas" podemos decorar nuestra cuenta de WhatsApp con diferentes fondos, colores y fuentes.

Estados de larga duración: haciendo clic en "Plus Configuraciones", "Pantalla Principal" y después "Estados" podremos seleccionar la poción "Estado de 5 minutos" para controlar la duración de nuestras actualizaciones de estado.

¿Por qué es peligroso descargar WhatsApp Plus?

Usar la función prohibida de WhatsApp podría causar que suspendan tu cuenta.

Según la empresa Meta, una de las principales razones por la cual no debería descargar imitaciones o versiones alternativas es porque podrían perder su cuenta original para siempre. Es decir, correrían el riesgo de que le suspendan o inhabiliten la app, como consecuencia de utilizar una versión trucha.

Por otra parte, siempre es recomendable atenerse al servidor inicial, ya que las imitaciones son más fáciles de hackear. Es muy probable que si alguien lo desee pueda acceder a su información personal porque no cuenta con el cifrado extremo a extremo que ofrece WhatsApp.

Por último, se trata de una versión que no se encuentra disponible en las tiendas oficiales. Por ende, no pasó los filtros correspondientes que utilizan Google Play Store o Apple Store para garantizar que no posee ningún tipo de virus o malware que pueda dañar tu dispositivo.