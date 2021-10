Durante la pandemia el sector tecnológico fue uno de los pocos que no sufrió pérdidas económicas, por el contrario, experimentó un crecimiento del 35% que disparó la demanda de programadores en Argentina. Con sueldos de hasta 257 mil pesos, esta profesión se encuentra entre las más rentables del país.Te contamos cuáles son las habilidades necesarias para incursionar en la programación.

La necesidad de las empresas por transformarse digitalmente para poder seguir operando en el mercado a lo largo de la pandemia, sumado al constante surgimiento de nuevas startups, nativas digitales, potenciaron la convocatoria de programadores en el mundo. Incluso, gracias a la Ley de Economía del Conocimiento, muchos proyectos de tecnología vienen de empresas del exterior, aumentando aún más el requerimiento de estos nuevos talentos.

En este contexto, muchas personas decidieron apostar al sector tecnológico por su gran demanda y rápida salida laboral. Además, la flexibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo de forma remota y los beneficios que ofrecen las empresas.

.

En la actualidad, más de 120.000 personas trabajan en el sector tecnológico en Argentina y se posiciona como una de las industrias mejor pagas en el país. Sin embargo, todavía existe una falta de perfiles de desarrolladores y no se llega a cubrir la demanda. Según la Cámara Argentina de Software (CESSI) se estima que se necesita cubrir 5.000 puestos en el sector digital.

Sueldos atractivos

Una encuesta reciente sobre los sueldos de la comunidad sysarmy (una agrupación de trabajadores del sector IT) arrojó que el promedio salarial es de $160.000 y subió unos $50.000 a comparación de los primeros meses de este año.

Del relevamiento participaron 6.410 personas, de los cuales un 55% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20% en Buenos Aires, casi el 8% en Córdoba, el 6% en Santa Fe, y los porcentajes restantes se reparten entre el resto de las provincias.

Más de 120.000 personas trabajan en el sector tecnológico en Argentina.

No obstante, dependiendo de la región en la que se ubica un programador, puede ganar más o menos. Por ejemplo, en C.A.B.A, el salario típico ronda los $170.000 mientras que en Chaco es de $92.000.

Por otro lado, sysarmy evaluó que los 10 puestos mejores pagos del sector tecnológico en todo el país son DevOps, desarrolladores, managers y directores, infosec, arquitectos, C-Level, QA testers, líderes técnicos, científicos de datos y Project manager. Estos últimos ganan entre $196.000 y $250.000 mientras que un científico de datos ronda los $270.000. Un líder técnico gana alrededor de $247.000 y un programador con experiencia lo supera por $10.000 y gana $257.000.

Habilidades para convertirse en programador

Aquellas personas que elijan iniciarse en el mundo de la programación y encarar un futuro en la industria tecnológica deben tener en cuenta algunos puntos importantes que los ayudarán en el camino. Desde Acer comparten cuáles son las habilidades necesarias para convertirse en un programador exitoso.

Según un relevamiento reciente, un programador con experiencia gana $257.000 aproximadamente.

1. Creatividad: la programación es expresar la creatividad. El programador no solo necesita tener la formación adecuada, si no que necesitás creatividad, su tarea no solo es entender perfectamente el problema, sino también su solución, y para ello necesita ser ingenioso.

2. Documentarse: para programar de forma fluida hay que conocer bien el lenguaje y para eso documentarse es una de las herramientas más útiles para poder tener el control.

3. Preguntar y buscar: nadie puede saberlo todo, por eso si no conseguís encontrar una solución, preguntale a alguien que esté en un nivel más avanzado. Empezá por buscar herramientas donde puedas buscar información.

4. Hacerse entender: en todo entorno profesional la comunicación es sumamente importante y muchas veces entre los equipos de desarrollo y otros departamentos, esta comunicación brilla por su falta de claridad. Debido a que es más difícil que alguien no técnico sepa interpretar un código e incluso acciones que un desarrollador toma, un buen desarrollador debería tener un mínimo de habilidades comunicativas para no sólo saber explicarse con su equipo, también con otros departamentos.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Software (CESSI) se estima que se necesita cubrir 5.000 puestos en el sector digital.

5. Proactividad: de esta manera nunca vas a estar sin hacer algo, siempre estarás desarrollando tareas, algo que las empresas tienen mucho en cuenta.

6. Disfrutar: si tenés pasión por la programación, llegarás lejos. Una característica muy común en un programador son las ganas de resolver diferentes problemas, lo que te llevará a desarrollar habilidades, descubrir nuevos lenguajes y entender cualquier tecnología.

7. Leer: la productividad es uno de los puntos fuertes de un programador y para ello una lectura con velocidad y de alta comprensión es vital. Programar no sólo se basa en escribir, gran parte es leer.

8. La confianza: como programador tenés que pensar en que podés asumir proyectos, no te pongas barreras, no priorices los retos más fáciles ni dudes de vos mismo cuando se te asigne algo difícil.

.

9. Olfato adecuado: para arriesgarte y hasta escoger tus aliados en el camino. Buscá equipos potentes, que tengan el rendimiento necesario para poder trabajar sin límites.

10. Constante aprendizaje: Al igual que un médico, un profesor o un abogado, los programadores debe seguir formándose para desempeñar su trabajo con absoluta profesionalidad.