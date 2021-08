Tras el innegable éxito de Marvel en la pantalla grande y con el estreno de la tercera entrega de Spiderman, “No way Home”, ahora busca dar batalla y recuperar terreno en un área que le es un poco hostil: los videojuegos.

Con la intención de explotar comercialmente los muchos héroes y villanos en su haber, recientemente anunciaron, con tráiler incluido, la llegada del Midnight Suns. ¿Lo curioso? en adición a los de siempre como Ironman y el Capitán América, estará protagonizado por personajes poco habituales en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Está inspirado en un comic de los años 90.

Los expertos en esta materia han definido el juego como un “RPG táctico”, también llamado “videojuego de rol”, lo que significa que el jugador controla a un personaje el cual está inmerso en un mundo ficticio. Debe ir completando misiones o tareas para poder ir avanzando con la historia, nada está dejado al azar y todo tiene un sentido. Simplemente para dar un ejemplo, sería del estilo de los famosos “Uncharted”.

¿De qué se trata la trama?

Resulta que Hydra regresó gracias a un hechizo mágico, por lo que los Vengadores, particularmente del Dr. Strange, acuden a los Midnight Suns, un grupo de héroes sobrenaturales, para enfrentarse a Lilith, “Madre de los Demonios” Como comentaron algunos sitios especializados, esta rama más mágica de Marvel aún no ha sido muy explotada, salvo por el mencionado mago, interpretado por el británico Benedict Cumberbatch. En el tráiler que acompañó el anuncio de este nuevo juego, podemos darnos cuenta de que decidieron sumergirse un poco más en este terreno.

Se podrá jugar con 12 personajes, algunos de ellos poco habituales.

Jake Salomon, director creativo y diseñador, afirmó que los jugadores podrán disfrutar de 12 heroes “de la casa” y según este video, aparecen Blade, Doctor Strange, Capitán America, Iron Man, Capitana Marvel, Magik, Ghost Rider, Lobezno y Nico Minoru. A su vez, todo lo que concierne a la “mecánica del juego” estará disponible el próximo 1ero de septiembre.

La creación entera está inspirada en un comic de la década del ´90, pero con ciertas discrepancias. Una de ellas será el personaje de El Cazador, que fue diseñado por Firaxis junto con Marvel. Resulto ser el hijo de la villana y será despertado por los héroes luego de un letargo de millones de años. Una de las características de sus características distintivas es que los usuarios podrán personalizarlo a “gusto y piacere”, ya que podrán mejorarlo, sumarle habilidades, atributos, etc.

.

¿Quién será el villano?

Como ya mencionamos, se trata de Lilith, “Madre de los demonios”, que apareció por primera vez en el comic de “Giant-Size Chillers Featuring The Curse of Dracula” en 1974. Resulta ser una hechicera e hija mayor de Drácula, aunque se diferencia bastante de otros vampiros. Por ejemplo, le teme a los símbolos sagrados, puede estar a la luz del sol y no necesita dormir en un ataúd.

¿En qué plataformas estará disponible?

Saldrá a la venta en marzo del 2020 y podrá jugarse en una amplia variedad de consolas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Mirá el trailer