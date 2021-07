Netflix es una de las plataformas de streming más populares del mercado, en parte gracias a su amplio catálogo de series y películas pero también gracias a la posibilidad de compartir una cuenta entre varias personas. La función la vuelve una opción ideal para grupos familiares, donde cada integrante puede crear su propio perfil y compartir una misma factura.

A pesar de su conveniencia, a veces uno preferiría esconder su historial del resto de las personas activas en la cuenta. Sin dejar pasar una, Netflix ya cuenta con una opción para navegar en "modo incógnito" que permite disfrutar de tus placeres culposos sin preocupaciones, y también resulta útil a la hora de prevenir que los más pequeños usen un perfil para ver contenido adulto.

Para proteger tu historial, Netflix ofrece poner un candado en tu perfil con ayuda de un PIN, una clave de cuatro dígitos sin la cual no se podrá ingresar a tus series y películas vistas. El perfil continuará visible en la pantalla de inicio, pero otros usuarios no podran utilizarlo. La plataforma no pone límites a la función, y permite esconder todos los perfiles en una cuenta.

Cómo esconder tu perfil de Netflix

Para activar la opción del PIN en tu perfil es necesario acceder a Netflix desde una PC o laptop, ya que desde la versión para teléfono celular no es posible realizar el proceso. Una vez dentro, selecciona tu perfil en el menú de inicio.

En la zona superior derecha de la pantalla aparecerá un icono que representa tu cuenta. Deberás apretarlo y, en el menú desplegable, seleccionar la opción "Cuenta". Se abrirá una ventana con todas las configuraciones de tu cuenta.

El menú desplegable se encuentra a la derecha de la pantalla.

Bajando entre las opciones se encuentra el apartado titulado "Perfil y control parental". Dentro de este, podrás ver todos los perfiles activos en la cuenta de Netflix. Junto al icono y nombre de cada uno verás una flecha, apretando en la flecha junto al perfil que deseas bloquear aparecerán más opciones.

Uno de los enlaces lee "Bloqueo de perfil". Haciendo click, otra ventana se abrirá donde podrás ingresar tu PIN de cuatro dígitos. Es posible que tengas que escribir la clave un par de veces, para verificar que quedó ingresado el número que ideaste.

En el apartado de "Perfil y control parental" se encuentra la opción de bloqueo.

Una vez confirmado el PIN, al volver a la pantalla de inicio verás que el icono de tu perfil luce un candado. Ahora, si alguien busca ingresar a tu perfil Netflix solicitará la clave de cuatro dígitos. El proceso es sencillo y fácilmente reversible.