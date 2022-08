Hoy en día, la gran mayoría tiene grupos de WhatsApp para absolutamente todo. Desde grupos de amigos o familia, hasta chats que se formaron por una simple cena o cumpleaños.

Cada vez tenemos más chats grupales, en donde, en muchos de ellos, ni siquiera conocemos a todos los que forman parte. A todos alguna vez nos ha pasado de formar parte de un grupo que tiene más de 100 integrantes, de los cuales, más de la mitad, son completos desconocidos.

Es por esto que, para proteger la privacidad de los usuarios, la aplicación líder en mensajería instantánea se está preparando para lanzar próximamente una nueva función que le interesará a muchos.

El nuevo ajuste para los grupos de WhatsApp.

Con este nuevo ajuste, los administradores de los distintos grupos de WhatsApp podrán configurarlos, para que no se comparta el número de teléfono de cada uno de los integrantes.

De esta manera, los usuarios solo podrán ver el número de la otra persona si inician un chat individual, por lo que deberán tener agendada a esta persona. Sin embargo, esta nueva función por el momento es solo una posibilidad, ya que todavía no se confirmó oficialmente la fecha de su lanzamiento.

El ajuste que podría proteger la privacidad de los usuarios

Las autoridades de la compañía de mensajería instantánea decidieron pensar en esta posibilidad, debido a que, hoy por hoy, existen grupos que pasan a ser especies de comunidades, en donde hay cientos de integrantes.

El ejemplo más recurrente entre los usuarios, es el de las "comunidades" de vecinos. En esos casos, hay cientos de personas participando del chat, por lo que podría ser hasta peligroso que los números de todos los integrantes estén visibles para todos.

Con las políticas que tiene hoy WhatsApp, la privacidad de los usuarios no estaría siendo del todo protegida. Sin embargo, todo podría cambiar, si la compañía decide finalmente lanzar esta nueva función.

Esta sería la nueva opción de WhatsApp.

Los administradores de los grupos serán los únicos encargados de modificar este ajuste. En caso de que se lleve adelante, esta opción estaría dentro de la configuración de los distintos grupos.

Además, estará desactivada de fábrica, por lo que, si no hay cambios, no se compartirán los números de teléfono de los usuarios con el resto de personas de un grupo, a no ser que los administradores así lo configuren.

Aunque todavía esta opción no se encuentra activada para los usuarios, lo cierto es que esto podría cambiar dentro de poco, según anunciaron fuentes cercanas a la compañía.