Tras meses de pruebas, Whatsapp habilitó la "Vizualización Única" para todos sus usuarios. Es trata de una herramienta desarrollada para agregar más seguridad a los chats, pues como su nombre lo indica ayuda a los usuarios a que sus fotografías o videos solo puedan ser vistos por una sola vez.

Tras ver el contenido en cuestión, el archivo no podrá ser guardado por defecto en los dispositivos de los destinatarios y será eliminado automáticamente. Asimismo, ayuda a gestionar más eficientemente la memoria de los dispositivos ya que no llena el espacio de almacenamiento.

La maravillosa opción herramienta de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta fue presentada hace algunos meses en las versión beta y paulatinamente fue llegando cada vez a más usuarios.

.

La novedad llegó a todos de la pestaña de app de Estados con un video tutorial para utilizar la nueva función.

Ahora, las personas que deseen tener más control sobre los archivos que comparten ya puede ser activada siguiendo los siguientes pasos.

¿Cómo activar Visualización Única de WhatsApp?

Antes que nada es recomendable tener descargada la versión más reciente de WhatsApp disponible para su dispositivo en la tienda de aplicaciones oficial de Google o Apple. Una vez que la tenga inslada debe seguir el siguiente instructivo:

Antes de enviar una fotografía o video en un chat busque en la parte inferior, a lado del espacio de escritura, un número 1 dentro de un círculo.

Luego, debe presionarlo.

Cuando lo haga WhatsApp le notificará que el archivo fue configurado para verse una vez.

Tras ello puede enviar el archivo con la flecha que se encuentra a un lado.

Con estos sencillos pasos el archivo que envió solo podrá ser visto por el destinatario en una ocasión, no obstante, es importanter remarcar que aún se pueden tomar capturas de pantallas.

.

Cuando la otra persona haya visto el contenido la plataforma se lo notificará con la leyenda “Abierto” y dos tildes azules en el espacio donde estaba el archivo.

Cabe recordar que si no se abre la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que se lo enviaron, el archivo desaparecerá del chat.

Además debe considerar que los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

.

En cualquier caso, la enpresa recomienda no enviar fotos o videos privados a personas desconocidas o de las que se desconfíe pues aunque se puedan eliminar automáticamente podrían tomar capturas o grabar desde otro teléfono para tener una copia de los archivos.

“Si un destinatario desea reportar el archivo multimedia de visualización única, se enviará ese archivo a WhatsApp”, informó la compañía en un comunicado.