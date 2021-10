WhatsApp se encuentra entre las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Entre las últimas novedades relacionadas de la app se destacan sus nuevas políticas y también a su decisión de dejar de prestar servicio a diferentes dispositivos. En ese sentido, se filtró que habrá un nuevo diseño del modo PiP, iniciales en inglés de Picture in Picture.

La función de Picture in Picture de WhatsApp solo es compatible con algunos servicios como Facebook, Instagram, YouTube, ShareChat y Streamable. Al compartir el enlace de un vídeo de algunos de estas plataformas aparecerá la opción de reproducir en su vista previa. Al pulsar en reproducir se activa el modo PiP para reproducir el vídeo en la ventana flotante.

.

Esta función fue incorporada a la plataforma de mensajería hace más de tres años, además esta ventana flotante les permite a los usuarios poder seguir chateando. Ahora bien, en cuanto a la novedad hay que destacar se trata de una nueva intefaz.

El encargado de informar esta novedad fue el sitio especializado WABetainfo, el cual es conocido popularme por sus filtraciones sobre WhatsApp. En ese caso, indicaron que el modo PiP tendrá un rediseño, con nuevos controles en una barra fija ubicada en el espacio inferior de la imagen. Además, se podrá pausar, ampliar y cerrar el video desde la mencionada barra.

No obstante, esta nueva actualización de la app no podrá ser utilizada por el momento por todos los clientes del servicio de mensajería gratuito. Al menos en el corto plazo. Ya que la misma se encuentra en fase de desarrollo y es exclusiva para quienes cuenten con la versión WhatsApp beta 2.21.22.3 para el sistema operativo desarrollado por Google.

Así sería la nueva interfaz del modo PIP en WhatsApp (imagen WABetainfo).

Como se mencionó previamente esta función sólo está disponible para los usuarios de Android que forman parte de la comunidad "tester". Por lo que si usted están en ese listado de previlegiados, sólo deberá actualizar WhatsApp.

Por su parte, para el resto de los usuarios por el momento sólo le queda esperar. Una vez que sea supera esa prueba, la función será incluida en una actualización y se liberará para los más de dos mil millones de usuarios.

El listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de noviembre

iPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8.