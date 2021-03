A pesar de sus beneficios, a veces los grupos de WhatsApp se pueden volver algo molestos. Además, que aparezca el nombre del contacto que ese preciso momento está escribiendo un mensaje puede despertar la ansiedad de algunas personas

Si vos estás dentro de ese grupo, debés saber que existen formas para redactar un mensaje sin que aparezca “XXX está escribiendo”.

En realidad hay dos opciones que lo hacen posible. Uno es mediante un "truco" del propio celular, y el otro es a través de una aplicación que te soluciona el problema.

.

Flychat

Es una aplicación que está diseñada para usar en WhatsApp y que no te vean en línea ninguno de tus contactos. Y como tal funciona a la perfección, ya que oculta el texto de ‘En línea’ cuando ingresas a la app -si no lo tienes ya quitado tras ajustar tus opciones de privacidad. Flychat abre una ventana flotante para que uses la app sin entrar en ella, y sirve para que tú estés en línea sin aparecer como tal, y ver quién está activo entre tus contactos sin que ellos te vean a ti.

Cabe destacar que tiene una desventaja: no se pueden enviar notas de voz, escuchar audios, tampoco funcionan las imágenes y los mensajes de texto a veces sí llegan y otras no.Y tampoco puedes elegir están ‘offline’ para unos contactos y aparece ‘online’ para otros, pues una vez que es activada estarás desconectado para todos.

.

El truco del modo Avión

El modo Avión es una función creada especialmente para cuando estás volando en avión y no quieres apagar el dispositivo. Este modo anula todas las conexiones entrantes y salientes, incluyendo llamadas, mensajes e Internet -aunque hay terminales que permiten no recibir llamadas pero sí navegar por Internet-.

El paso a paso para activarlo:

Abrís WhatsApp e ingresas dentro del chat de grupo en el que quieres escribir

Activa el modo avión en el móvil -desliza el dedo sobre la pantalla desde arriba a la mitad para abrir los accesos directos a las funciones del móvil, y busca Modo Avión / Flight Mode.

Vuelve a WhatsApp, escribe el mensaje y envíalo

Abre de nuevo el menú de los accesos directos y desconecta el modo Avión

En cuanto el móvil vuelva a conectarse al Wi-Fi / Datos, WhatsApp entrará de nuevo en línea y el mensaje tuyo se enviará. Y lo habrás redactado sin aparecer a los demás del grupo que estabas escribiendo un mensaje.