WhatsApp continúa trabajando en distintas actualizaciones con el intención de cumplir con las demandas de sus más de 2.000 millones de usuarios. La privacidad de los chats de sus clientes es un tema que sigue entre las principales peticiones y por eso se incorporó la función "mensajes temporales", con la posiblidad de elegir cuál será el tiempo, entre días, semanas o meses. En ese sentido, se confirmó que se incluirá un cambio que será muy útil.

La aplicación de mesajería instantánea de Meta cuenta con una variedad de novedades en su platafoma. De hehco, en el último tiempo se han incluido algunos cambios destinados a poder mejorar la experiencia de los usuarios. Aunque esa necesidad de modernización lleve a algunos a quedarse sin servicios al no poseer los dispositivos correctos.

En esta caso, WhatsApp lanza una nueva función que dará que hablar. Hasta el momento el servicio de mensajería cuenta con varias opciones para activar los "mensajes temporales", los cuales están disponibles tanto para los chats individuales como en los grupales.

En ambos opciones, el usuario contaba con la posibilidad de configurar chat por chat de forma individual. Lo mismo puede hacer con los grupos. Luego se anunció que se podía seleccionar varios chats a la vez al pulsar sobre uno de ellos, convirtiéndolas así en temporales.

Asimismo, cualquier usuario puede habilitar o deshabilitar los mensajes temporales en vez de dejarlo predeterminado. No obstante, en el caso de los chats grupales, esta opción se ve limitada, dado que son los administradores de los grupos los que cuentan con esa opción.

Por ahora, lo más novedoso de la aplicación de mensajería instantánea es que está los desarrolladores están trabajando en esta última función en la versión 2.22.16.8 de la aplicación de mensajería para Android, lanzada a través del Programa Beta de Google Play.

No obstante, vale destacar que esta función está pensada para evitar cargar la memoria, o para que no queden registros de una conversación. Se trata de configurar la aplicación de manera tal que los mensajes enviados a un contacto determinado no queden guardados para siempre, sino que se borrarán en un tiempo que se haya establecido.

Una vez que los mensajes temporales estén activados por el usuario, se podrá seleccionar si desea que esa conversación o conversaciones desaparecerán a las 24 horas, en el plazo de 7 días o recién a los 90 días. según lo elija el usuario.

Por último, si no desea que esa conversaciones desaparezcan pasado ese lapso de tiempo, hay algunas opciones que puede hacer que esos mensajes continuen disponibles luego del periodo predeterminado por el usuario. Uno de ellos es reenviar un mensaje temporal a un chat donde no esté configurado.