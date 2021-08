La aplicación paralela de WhatsApp, WhatsApp Plus, se convirtió en una de las opciones populares entre los usuarios de Android e iOS. Pese a que la plataforma propiedad de Facebook advirtió a sus usuarios sobre el uso de esta versión, hay quienes están pendientes de las actualizaciones que incluye la app.

Entre los últimos cambios que incorporó WhatsApp están la opción de eliminar el contenido multimedia del chat una vez que es abierto. También se sumó la opción de autodestruir mensajes en siete días si es que no fueron vistos por el otro contacto.

.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

Antes de proceder a realizar la descarga los usuarios deberán eliminar la aplicación oficial de WhatsApp de sus dispositivos móviles.

Ir a Google Chrome y descargar el APK de WhatsApp Plus desde la página deseada, antes de ello revisar la URL para no bajar ningún programa o malware que afecte a tu celular.

y descargar el APK de desde la página deseada, antes de ello revisar la URL para no bajar ningún programa o malware que afecte a tu celular. Instalá la aplicación y otorgarle los permisos que requiere Google Chrome.

Si aparece alguna advertencia es porque seguramente no se haya eliminado WhatsApp o todo lo relacionado con la aplicación original. Se deberá ingresar a ajustes o configuración del dispositivo móvil.

o todo lo relacionado con la aplicación original. Se deberá ingresar a ajustes o configuración del dispositivo móvil. Una vez que se haya instalado WhatsApp Plus podés agregar tu número de celular y seleccionar desde dónde exportar tus chats.

.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones de WhastApp Plus 17.00?

Las novedad que trae WhatsApp Plus no se encuentran disponibles en la aplicación de mensajería original. A diferencia de WhatsApp presente un mayor tamaño de descargar y más stickers. Además ofrece un mayor número de interfaces que no posee la aplicación oficial.

Estas son las actualizaciones que se encontrarán en WhatsApp Plus 17:00 APK: