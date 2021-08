WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizada del mundo, al punto que se volvió una herramienta insdispensable en muchos trabajos. Pero como no siempre se puede estar con el celular en la mano, la plataforma propiedad de Facebok amplió sus horizontes y lanzó versiones para computadoras.

Y como si no fuera suficiente, la empresa tiene dos opciones para sus usuarios: WhatsApp Web, la versión más antigua, y WhatsApp Desktop. Y si bien no hay grandes diferencias entre ellas, en la primera se usa dentro de un navegador, mientras que la segunda tenés que descargarla y no precisas de abrir ningún navegador para comunicarte con la gente.

Ambas tuvieron un considerable crecimiento en el último tiempo. Por ese motivo a continuación vamos a ver en detalle cómo funciona cada una y cuál te conviene más usar según tus necesidades.

Por un lado, para acceder tenés que entrar a whatsapp.com, donde podés abrir tanto la versión web de la aplicación o descargar la app de escritorio para Windows x64, Windows x86 y Mac OS X. Allí verás varios archivos a descargar con diferente peso y es mejor elegir en función de la potencia de tu PC.

Una de sus grandes novedades de este año fueron las llamadas y videollamadas que la compañía anunció al mismo tiempo para ambas plataformas (y también sus pruebas con usuarios finales). No obstante, sólo están por ahora disponibles en Desktop.

Tanto en Web como Desktop puedes ver las actualizaciones de estado, crear salas, crear nuevos grupos, ir a configuración, mirar los chats archivados o cerrar sesión. Eso sí, para configurar tu privacidad deberás usar WhastApp desde tu teléfono.

Además de esto, recuerda que las versiones para ordenador de esta plataforma de mensajería están creadas de modo que estés conectado a un programa o a otro, pero no a los dos al mismo tiempo. Por ello, si estás en tu navegador usando WhatsApp y accedes a tu aplicación Desktop para PC, te preguntará si quieres cerrar la sesión abierta para cambiar de plataforma.

¿Qué versión de para escritorio de WhatsApp es mejor?

Aunque en general ambas versiones para PC de la herramienta de mensajería son muy similares, tal y como vimos hasta ahora, hay ciertos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de elegír el que utilizarás.

Versión de tu sistema operativo: WhatsApp Desktop sólo puede ser instalado en equipos que ejecuten Windows 8 (o superior) o macOS 10.10 (o superior). Esto significa que si ténes el resto de versiones de ambos SO, así como el resto de sistemas operativos (Linux, BSD, etc), sólo podrán utilizar WhatsApp Web.

La capacidad de tu PC y la memoria: si tenés un ordenador lleno de aplicaciones y documentos, probablemente se mejor usar la versión del navegador ya que no te obliga a descargar el programa y a almacenarlo en tu equipo. WhatsApp Web no requiere de ninguna instalación y solamente usa recursos de Internet y del navegador que, en ocasiones, cuando tiene muchas pestañas abiertas, se vuelve más lento.

Tus preferencias al usar tu PC: si volvemos a hablar del formato de los programas, debés tener en cuenta que si no te gusta tener muchas pestañas abiertas, y preferís tener los programas que usas ordenados en la barra inferior de tu pantalla, entonces quédate con Desktop. Pero si te gusta tener esa barra limpia mientras acumulas pestañas abiertas en tu navegador, el mejor será WhatsApp Web.

Usabilidad y practicidad: aunque el diseño de ambos programas es muy similar, sí es cierto que existen unas funciones muy útiles en la versión Desktop: loos atajos de teclado. La aplicación descargable ofrece la opción de usar atajos de teclado para cambiar de chat, silenciar conversaciones y para marcar algunas conversaciones como “no leídas".

Notificaciones: cabe recordar aquí que en ambos casos WhatsApp enviará notificaciones, pero en la versión de escritorio se harán de forma independiente en el centro de notificaciones, mientras que en WhatsApp Web llegarán mediante las notificaciones del navegador. Esto quiere decir que si tienes bloqueadas las notificaciones de Edge o Chrome, eso podría repercutir.

Tus necesidades: si tenés que hacer llamadas o videollamadas, entonces tendrás que usar el programa Desktop hasta que WhatsApp, por fin, lance estas funciones a la versión web de su herramienta de mensajería por excelencia.