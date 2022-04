Luego del gran éxito de la red social Snapchat y las historias de Instagram, la empresa ahora conocida como Meta decidió incluir la dinámica de los estados a sus demás propiedades, incluido WhatsApp. Así fue que nacieron los Estados de WhatsApp, que llegaron en una actualización de 2017. Desde entonces, la aplicación trajo cada vez más mejoras a la mecánica original.

En los últimos años, la función de los Estados recibió una buena respuesta por parte de los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp alrededor del mundo, con las últimas cifras revelando que la función tiene 450 millones de usuarios activos diarios en la actualidad.

Una de las grandes ventajas de los Estados es que permiten compartir imágenes y videos que desaparecen después de 24 horas de la publicación de manera rápida y simple. Sin embargo, puede que no deseemos compartir este contenido con todos nuestros contactos guardados en WhatsApp, como está predeterminado en la aplicación.

Afortunadamente, WhatsApp conoce a su audiencia. Poco después de lanzar la función de los Estados, la propiedad de Meta estrenó una actualización que permite ocultar los Estados de contactos particulares. Para ocultar tus estados de ese jefe entrometido, tía chusma y demás, solo hace falta seguir los siguientes pasos:

Cómo ocultar los estados de WhatsApp

Es posible esconder tus estados de WhatsApp con este simple truco.

Luego de abrir WhatsApp en el teléfono, debemos dirigirnos a la pestaña de Estados. Los usuarios con sistema operativo Android deberán tocar el menú de "Más opciones" y, allí, la opción "Privacidad de estados". Los usuarios que operen desde un iPhone solo deberán pulsar la ventana de "Privacidad".

Una vez seleccionado, se abrirá una ventana con las siguientes opciones:

"Mis contactos": todos los contactos que el usuario tenga agendados en WhatsApp tendrán acceso a sus estados

"Mis contactos, excepto... ": todos los contactos podrán ver las actualizaciones de estado, excepto aquellos seleccionados

": únicamente podrán ver las actualizaciones de estado los contactos seleccionados

El usuario podrá elegir la opción que prefiera; si el objetivo es evitar que uno o dos contactos tengan acceso a los estados, lo más fácil será usar la segunda opción, mientras que la tercera será más efectiva si se quiere que únicamente un pequeño grupo de contactos puedan ver los estados.

Vale mencionar que los cambios realizados en la privacidad de los estados no afectarán las actualizaciones de estado ya publicadas. Además, la opción de confirmaciones de lectura está desactivada, el usuario no podrá saber quién vio sus actualizaciones de estado. Mientras que si un contacto desactivó sus confirmaciones de lectura, no podrás saber si vio tus actualizaciones de estado.