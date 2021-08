WhatsApp sigue posicionado como el sistema de mensajería instantánea número 1 en el mundo, lo que conlleva un arduo trabajo en el día a día. Consentir a los usuarios no es cosa fácil. Si bien siguen eligiendo la aplicación, tienen quejas que la empresa siempre lucha por despejar. Tal es así que todos los meses hay nuevas actualizaciones y trucos para preservar tanto la seguridad, como el almacenamiento, la privacidad y la libre navegación de los adherentes.

Sin duda una de las mas grandes molestias del usuario no son la cantidad de fotos que le pueden llegar a enviar por día, sino el hecho de que a veces, automáticamente se guardan todas en el carrete, ocupando un gran porcentaje de memoria. Además, puede ser un poco incordio que todas esas fotos acaben mezclándose con el resto de fotos de la galería.

Pero fiel a su estilo eficiente, todo está en cómo el usuario configure la aplicacion y WhatsApp tiene una opción que nos permite esconder todas las fotos y vídeos de un chat o grupo concreto, para que no se muestren en la galería del móvil y así preservar un gran espacio en la memoria. Puede venirnos bien si simplemente no queremos que salgan mezcladas con las fotos hechas con el móvil o si no queremos que se vean porque son fotos no aptas para todos los públicos (*guiño guiño).

Cómo evitar que las fotos de un chat o grupo de WhatsApp lleguen a la galería

Para ocultar las fotos de un chat o grupo concreto, basta con seguir estos pasos:

Dentro del chat, pulsa sobre el nombre de la persona o el grupo en la parte superior.

Dentro de las opciones que aparecen, seleccionamos "Visibilidad de archivos multimedia".

Por defecto estará en "Predeterminado (Sí)", pero la que nos interesa es seleccionar que no.

Sigue estos pasos y ninguna foto de algún chat o grupo estará en tu galería.

Cómo ocultar todas las fotos de WhatsApp de la galería

Si el motivo de ocultar las fotos de WhatsApp es simplemente que no se nos mezclen con las fotos que hacemos con la cámara, ya que, siendo sinceros, la mayoría de las fotos que nos llegan a través de grupos y chats pueden no importarnos, también existe la opción de esconder todas las fotos que nos llegan por la App. Para ello sigue estos pasos:

Pulsa en el botón de los tres puntos que hay arriba a la izquierda y entra en Ajustes.

Después accede al apartado Chats.

Por último, desactiva la opción "Visibilidad de archivos multimedia".

Así conseguiremos que las imágenes no aparezcan en la galería, pero tampoco en la carpeta específica ' WhatsApp Images'.

Si realizas estos pasos, las fotos podrás encontrarlas únicamente con el explorador de archivos, dentro de una subcarpeta llamada Private. Eso sí, las que ya estuvieran ahí no desaparecerán, sino que se aplica a las fotos que recibamos a partir de ese momento. Si lo desactivamos, todas las fotos volverán a mostrarse como antes.