WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en el mundo. Esto se debe en principio a los miles de millones de usuarios que la utilizan a diario. En ese sentido, una de las funciones más relevantes son las funciones destinadas a proteger la privacidad del cliente y es por eso que se revelaron los cinco consejos para proteger los datos dentro de la app.

En este proceso de reconversión de la empresa propiedad de Facebook, se han incorporado nuevas herramientas que van desde servicios que eran pedidos por los usuarios hasta herramientas que llegaron para renovar y sofisticar la comunicación.

No obstante, la privacidad dentro de WhatsApp sigue siendo una de las principales problemáticas y eso se agravó principalmente cuando meses atras desde la aplicación se informó que se modificarían las políticas de privacidad del servicio. Esto finalmente no ocurrió, pero si generó descontento entre los usuarios y no eso los llevó a migrar a otros servicios.

Es por eso que se informaron una serie de consejos que se deben ejecutar si se quieren mantener a resguardo los datos privados o documentos que tienen un valor ya sea sentimental o monetario.

En ese sentido, fue el gerente general de Arkavia Network, David Alfaro, el que reveló algunos consejos para que quienes deseen proteger su privacidad y evitar ser víctima de los miles de ciberdelincuentes que están al acecho para poder acceder a diferentes cuentas de WhatsApp.

¿Cúales son los mejores consejos para proteger la privacidad en WhatsApp?

El primer consejo es artivar la verificación en dos pasos. La misma aumenta la seguridad de tu cuenta. Gracias a ella no bastará con la verificación de tu teléfono en Whatsapp, sino que se incluirá un código PIN de 6 dígitos que hará más difícil que otras personas puedan tener acceso a su cuenta.

Para activarla hay Ir al menú de opciones (tres puntos verticales). Luego de ello, acceder a Ajustes, una vez realizado ello hay que ingresar a la sección Cuenta y posteriormente a Verificación en dos pasos. Después de esto, la app solicitará el código PIN, el mismo será solicitado cada vez que se intenté ingresar con ese número telefónico en otro dispositivo. Además, se solicitará un correo electrónico de recuperación si no recuerda el código.

El segundo es nunca compartirs el código de verificación: Al instalar la aplicación recibirás un código en tu teléfono. Los ciberdelincuentes aprovechen este tipo de situaciones para solicitar el código a través de correos electrónico o mensajes por cuentas de redes sociales. Sin embargo, este cifrado no debe introducirse en ningún otro lugar que no sea en la app.

La siguiente recomendación está relacionada a WhatsApp Web. En el último tiempo esta versión de la aplicación ganó adeptos y se transformó en una de las más usadas. No obstante, la misma podría ser víctima de un virus, por lo que siempre es necesario tener los antivirus activados.

Además, es importante fijarse siempre en cerrar la sesión una vez que se deje de utilizar la computadora. Para llevar a cabo esto debe ir al menú de opciones (tres puntos verticales) e ingresar a Dispositivos Vinculados. En caso de que desconozca algún dispositivo o se olvide de cerrar la sesión del WhatsApp Web, puede cerrarla desde su dispositivo móvil.

Por su parte, otro consejo es eligir bien quién puede ver su información: La aplicación permite que se establesca, por ejemplo, quienes pueden ver su foto de perfil, ubicación en tiempo real o incluso su últma conexión. Es por eso que es importante darse un tiempo para llevar a cabo ese tipo de configuraciones.

Para finalizar, el quinto consejo se enfoca a bloquear los grupos. WhatsApp incluyó hace poco una modalidad en la cual, para que alguien te invite a un grupo, requiera su permiso o autorización. Se trata de una buena manera de proteger su privacidad y controlar quién puede o no tener acceso a tu número.