WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular y constantemente es actualizada para satisfacer a sus usuarios. Sin embargo, las mejoras suelen tardar en implementarse a nivel masivo, por lo que las personas más impacientes recurren a versiones no oficiales por las ventajas que ofrecen. Pero estos Mods pueden tener un peligroso costo.

Días atrás, investigadores de la empresa de ciberseguridad Kaspersky descubrieron algo alarmarte en una versión maliciosa y modificada de la plataforma de Meta que se popularizó por contar con funciones que la app oficial no ofrece. Lo preocupante es que esta versión contiene un virus troyano que ya infectó los celulares de más de 3.600 usuarios.

WhatsApp: la peligrosa versión con un virus troyano

La aplicación de la polémica se llama "YoWhatsApp". Se trata de una versión modificada y alterada de WhatsApp capaz de propagar en tu celular un virus troyano denominado Triada.

Este malware para dispositivos móviles utiliza los permisos de root para reemplazar archivos de sistema y es muy difícil de detectar. Además, es capaz de robar dinero, información, mostrar anuncios y sumarte a suscripciones.

"Aparentemente, YoWhatsApp llamó la atención de los distribuidores de malware porque su base de usuarios es muy significativa. Además, el hecho de que el mod no estuviera permitido en Google Play jugó a favor de los delincuentes", indicaron los especialistas de Kaspersky.

Un accionar similar fue detectado el año pasado en otro Mod de WhatsApp, FMWhatsApp, pero regresó con un agravante: además del troyano, las personas infectadas recibieron una función adicional, la cual permite a los intrusos robar las claves necesarias para que WhatsApp funcione. Estas claves son suficientes para secuestrar una cuenta y usarla para hacer cosas como distribuir malware o extraer dinero de los contactos de la víctima.

¿Qué son los Mods de WhatsApp?

Mods es el término con el que se conoce a aplicaciones similares a WhatsApp, pero que suelen ofrecer funciones alternativas como fondos de pantallas, fuentes personalizadas, emoticones, stickers y protección de chats. Por ejemplo, WhatsApp Plus es uno de los más populares.

En el caso de "YoWhatsApp", atrae a los usuarios con mejores opciones de privacidad, la capacidad de transferir archivos de hasta 700 MB, mayor velocidad, entre otras ventajas.

Pero tras la instalación de la aplicación, el usuario debe iniciar sesión en la cuenta original de WhatsApp. Al hacerlo, el troyano Triada entra en el dispositivo. Este, en cuestión de segundos, descarga y ejecuta cargas maliciosas. Además, al aceptar las credenciales, el virus obtiene información de las cuentas.

WhatsApp ¿Cómo proteger tu celular?

Los expertos en ciberseguridad piden seguir tres tips claves para evitar que tu celular termine infectado por un virus troyano.

No visites páginas web sospechosas; pueden contener anuncios maliciosos o ser la fachada para una estafa de phishing.

Evitar descargar versiones piratas de programas a través de torrents. Si lo hacés, es probable que, por ejemplo, los cracks contengan un troyano roba-contraseñas.

No hacer clic en los enlaces de los correos electrónicos provenientes de direcciones desconocidas y no abras los archivos adjuntos: podría haber todo tipo de malware esperándote.

Otro gran método de prevención es no descargar aplicaciones móviles de fuentes no oficiales. Las tiendas más populares, el Play Store de Google y el App Store de Apple, verifican las aplicaciones antes de agregarlas a sus tiendas, por lo que las posibilidades de encontrar malware allí son escasas, aunque no nulas.

Además, es vital mantener el antivirus activo y actualizado, como método de prevención por si algo sucede.

En cuanto a las versiones no oficiales de WhatsApp, antes de descargarlas hay que tener en cuenta su funcionamiento. "La mayoría de ellas operan de acuerdo con el modelo cliente-servidor, donde el usuario interactúa directamente con la aplicación cliente", explicaron desde Kaspersky

Con los clientes oficiales, confías tu correspondencia solo al creador de la aplicación de mensajería. Pero cuando utilizás una versión no oficial, no solo se lo confías a los desarrolladores del sistema de mensajería, sino también a los desarrolladores de la aplicación del cliente no oficial.