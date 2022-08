Las últimas semanas estuvieron llenas de novedades en WhatsApp. No obstante, la aplicación de mensajería de Meta aún no posee algunas de las funciones más pedidas. Es por eso que los usuarios más exigentes siguen acudiendo a WhatsApp Plus y esta APK lanzó una nueva actualización con increíbles herramientas.

Esta versión modificada de la popular app permite, entre otras cosas, enviar y recibir contenidos de hasta 50 MB, desactivar y elegir contactos que pueden ver la confirmación de lectura, programar mensajes y un mayor número de emojis disponibles.

Y ahora lanzó su nueva versión: WhatsApp Plus 20.50.0. A continuación, te compartiremos sus nuevas funciones y cómo descargarla. Aunque tenés que recordar que siempre hay que verificar que la página cuente con seguridad y candado para evitar la instalación de archivos que dañen el equipo.

WhatsApp Plus: todas las novedades

Ocultar estado de visualización, no aparece "en linea".

Cambiar colores de chat.

Cambiar la hora de última conexión a una hora diferente.

Personalizar cheques de lectura, dependiendo del contacto.

Ahora también podrás ver notificaciones de estados vistos, es decir, la aplicación te avisará cuando vean tu estado de WhatsApp. Es importante mencionar que para poder tener esta opción, estas personas deben utilizar la app modificada.

Además, la versión no oficial de WhatsApp te permite añadir un listado de amigos cercanos, con la que podrás conversar con personas de todo el mundo siempre y cuando deseen compartir su información.

Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus

Si todavía no sos usuario de esta APK, lo mejor que podés hacer es buscar una página web segura que tenga la disponibilidad para poder descargarla sin que ningún virus se apodere de tu dispositivo. Si tenés WhatsApp, lo más conveniente será desinstalar desde la tienda de aplicaciones, esto es importante para no dejar ningún dato que pueda poner en riesgo el funcionamiento de tu móvil. Una vez realizados los pasos anteriores, podés proceder a descargar WhatsApp Plus desde la página que elegiste y debés seguir los pasos para descargarla como nuevo usuario. ¡Listo! Ya podrás contar con los beneficios de la actualización.

No obstante, los usuarios deben tener en cuenta que utilizar este tipo de aplicaciones es penado por WhatsApp y si detectan el uso, puede implementar castigos: desde suspensiones hasta cierres definitivos de la cuenta.