Pese a las constantes actualizaciones de WhatsApp, hay personas que no pueden controlar su ansiedad por las nuevas funciones y acuden a la APK más popular de la plataforma de mensajería instantánea de Meta: WhatsApp Plus. La versión modificada de la app lanzó una nueva versión y tiene importantes novedades.

La flamante versión 20.50.0 de WhatsApp Plus llegó hace algunos días y los usuarios ya pueden descargarla a su versión más actual. No obstante, es relevante subrayar que su uso conlleva algunos riesgos para tu celular.

Los expertos sostiene que, al no tratarse de una versión oficial, instalarla no es buena idea, ya que sus protocolos de seguridad no están garantizados y el cifrado de extremo a extremo no está presente. Además, WhatsApp puede sancionarte si detecta su utilización.

.

¿Cómo instalar la nueva versión de WhatsApp Plus?

Puesto que esta aplicación no es oficial, debes buscar en la web un sitio confiable que ofrezca la descarga de la APK sin riesgo de virus.

Es de suma importancia que previo a ello hayas descargado la app oficial de WhatsApp, para evitar que el número sea bloqueado. Al instalar esta versión, el aplicativo te pedirá registrarte o crear una nueva cuenta con el número de tu celular.

Luego de instalarla, tendrás que activar la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Para activar fuentes desconocidas debes seguir estos pasos: Ajustes > Seguridad > Fuentes desconocidas > Aceptar.

.

WhatsApp Plus: ¿Qué funciones ofrece la nueva versión?

A su larga lista de herramientas, la nueva versión sumó la posibilidad de pausar y reanudar las grabaciones de las notas de voz. Lo cual demuestra como este APK tiene la habilidad de ir casi a la par que la aplicación original, ya que esta herramienta fue habilitada hace poco en la plataforma original.

También permite personalizar el contenido que se ve en los estados de los contactos, más allá del orden cronológico que regularmente se tiene.

Además, es posible reenviar imágenes en las que se puede copiar también el texto de forma directa sin necesidad de tener que recurrir a un proceso manual para ello.

.

Otras herramientas: