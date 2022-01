WhatsApp anunció una serie de lanzamientos para el 2022. Pero los más ansiosos no tendrán que esperar para disfrutar de las novedades en la app de mensajería, ya que WhatsApp Plus lanzó la primera actualización de este año: la versión 18.90.0 de la APK.

Esta versión no oficial de la plataforma de mensajería instantánea propieda de Meta tiene un ciclo de desarrollo muy rápido, así que casi todos los meses recibe pequeños retoques.

WhatsApp Plus es un proyecto del HeyMod, quizá el más popular de los mods disponibles en celulares Android de la Actualidad. Su atracción está en que ofrece muchas funciones más que la versión oficial: mayor privacidad, amplias posibilidades de personalización y evita gran parte de los límites de la aplicación original.

.

Por el momento no sabemos cuándo se cambiará el nombre oficialmente a WhatsApp Plus 2022, pues esta actualización en realidad se lanzó el 30 de diciembre, aunque los usuarios la hayan comenzado a recibir mayoritariamente en enero de 2022.

Quienes ya utilicen esta APK pueden actualizar WhatsApp Plus de manera sencilla, en cambio quienes lo quiera probar por primera vez han de seguir los pasos para instalar un APK externo a Google Play en Android, pues la tienda oficial no admite mods.

No obstante, vale la pena recordar que el uso de aplicaciones no oficiales supone un riesgo, ya que WhatsApp puede bloquear las cuentas de manera temporal o incluso definitiva. La política actual es que no autoriza el uso de software de terceros, aunque en la práctica lleva tiempo bastante tolerando a los desarrolladores externos.

.

¿Cuáles son las novedades de WhatsApp Plus 18.90.0?

En WhatsApp Plus 18.90.0 encontramos un nuevo filtro para los Estados de WhatsApp. Si bien se tarta de una herramienta más utilizada en Instagram para las Stories, también hay un porcentaje significativo de usuarios que suben Estados con regularidad.

Por otro lado, se arreglan varios errores, algo importante para pulir la experiencia. Esta actualización toma como base WhatsApp oficial 2.21.19.21, lo que también es relevante, pues resulta necesaria una versión oficial para acceder al servicio.

.

Posee más de 700 temas visuales que permite cambiar los fondos de chats, listas de contactos, los textos, colores y ajustarlos en un estilo único.

Envía archivos de audio y video de tamaño más elevado.

Cuenta con una gran cantidad de emoticones que no se encuentran en la versión oficial.

Modificación del aspecto general de la app, desde los colores hasta el tamaño. Las versiones actualizadas poseen un menú donde se puede configurar las notificaciones, los widgets, imágenes y hasta el color de la app.

Se puede descargar en dispositivos Android 4.4 o superior.