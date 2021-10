La caída mundial que sufrió WhatsApp la semana pasada dejó en evidencia la importancia que tiene la app en estos tiempos. Por más de siete horas los más de dos mil millones de usuarios que tienen instalada la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook no puedieron utilizar la aplicación.

Y si bien el servicio se normalizó, hay personas que se pueden volver a quedar sin usarlo, ya que la empresa reiteró la advertencia sobre las consecuencias de utilizar las versiones no oficiales: la suspensión parcial o total.

.

La suspensión temporal significa que WhatsApp no permitirá al usuario utilizar la cuenta por algún tiempo, si es que cometió alguna infracción no tan grave. Dependiendo de la importancia de la falta, mostrará en la pantalla un contador con el tiempo en el cual el usuario no podrá utilizar la app.

Entre las razones por las cuales se podría suspender una cuenta temporalmente se encuentran el utilizar versiones no oficiales, como WhatsApp Plus. Aunque también hay otras razones: actividades sospechosas en la cuenta; por reporte de usuarios; abuso de servicios. WhatsApp aboga por un uso responsable de la aplicación y por riesgo de delito.

El aviso de la suspensión temporal de WhatsApp.

¿Por qué podés sufrir una suspensión permanente?

La suspensión permanente quiere decir que ya el usuario ya no podrá comunicarse a través de WhatsApp con el número que utiliza en ese momento. Si llega a recibir una suspensión permanente, aparecerá el siguiente mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

Este tipo de castigo suele recibir aquellas personas que ejecutan acciones masivas o automatizadas, así como a usuarios que hayan dado de alta su cuenta para realizar "acciones sospechosas", o bien si se insistió en una aplicación no oficial de WhatsApp tras la suspensión temporal.

Asimismo, si el usuario ya fue bloqueado temporalmente en varias ocasiones, podrían suspenderlo definitivamente.

.

¿Cómo desbloquear una cuenta de WhatsApp que fue sido suspendida?

Desbloquear una cuenta de WhatsApp solamente es posible si el infractor recibió una pena temporal. En ese caso sólo hay que esperar el tiempo marcado para poder acceder de nuevo a los chats.

Otro punto importante a tener en cuenta es que si el usuario cuenta con alguna versión no oficial de WhatsApp, debe desinstalarla para no caer en una suspensión permanente. Eso sí, tendrá que respaldar todas tus conversaciones desde la app no oficial cuando te restauren la cuenta: sólo de esta manera tendrás tus chats de nuevo en la versión oficial.

En el caso de que la suspensión de la cuenta sea indefinida, y te aparezca el mensaje de "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp", no queda más remedio que ponerte en contacto con el soporte de la empresa. De todas formas, la posibilidad de que te devuelvan la cuenta no está asegurada.