Mientras el apagón que dejó a las tres redes sociales de la compañía de Mark Zuckerberg llevó a miles de usuarios a dejar App'>Whats App por Telegram o Signal, la enorme movilización alrededor de su caída recordó que la plataforma de mensajería verde es todavía una de las opciones más populares del mercado, con cerca de 2.000 millones de usuarios dependiendo de sus servidores para comunicarse.

Es por eso que nunca está demás pasearse por las Condiciones de Uso de App'>Whats App, para verificar qué tipo de comportamientos pueden causar la suspensión y hasta la completa eliminación de nuestra cuenta. Porque si bien App'>Whats App es una herramienta gratuita, la empresa se guarda el derecho de desactivar las cuentas que infringan sus políticas.

Una de las causas de suspensión más frecuentes es la descarga de versiones no oficiales de WhatsApp, un fenómeno sobre el cual la misma empresa emitió duras advertencias. Tu cuenta podría ser desactivada si utilizas versiones no oficiales de WhatsApp, así como enviar demasiados mensajes a destinatarios que no te tienes guardado o si un usuario es bloqueado por muchas personas.

Entre las aplicaciones no oficiales que App'>Whats App no admite para sus usuarios, hay cinco que se volvieron populares por su funcionalidad y estética, llegando a rivalizar con la misma app que modificaron en el primer lugar: App'>Whats App Plus, GB App'>Whats App, Yo App'>Whats App, App'>Whats App Aero y FMW App'>Whats App.

"Estas aplicaciones no oficiales, son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. App'>Whats App no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", destacó Whast App mediante un comunicado, donde también advirtió que estas apps podrían estar espiando a sus usuarios.

¿Qué pasa cuando suspenden mi cuenta de App'>Whats App?

La instalación de cualquiera de las versiones no oficiales de App'>Whats App puede resultar en la suspensión de tu cuenta.

Si App'>Whats App detecta en tu teléfono la presencia de estas cinco aplicaciones no oficiales, es posible que decida castigar tu cuenta. Dependiendo de la infracción, la aplicación puede decidir suspender la cuenta de manera temporal o permanente.

"Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda", es el mensaje que aparecerá en tu dispositivo móvil tras ser suspendido temporalmente y deberás esperar a que se cumpla el tiempo de la sanción para recuperar tu cuenta. De esta manera no podrás utilizar App'>Whats App en tu celular al menos con ese número telefónico.

Vale resaltar que la suspensión temporal dependerá de la gravedad de la infracción que cometiste, y el tiempo de duración se verá reflejado en la pantalla de la aplicación donde se encontrará un contador con el tiempo que no podrás utilizar la aplicación.

App'>Whats App suspenderá a cualquier cuenta que no se atenga a sus condiciones de servicio.

Si la aplicación decide que un usuario está realizando "acciones sospechosas" o incumple las normas estipuladas en sus condiciones, puede decidir suspender permanentemente su cuenta. En este caso, la cuenta se perderá de manera definitiva, volviéndose imposible ingresar a los chats.