Los cambios en WhatsApp son constantes, pero hasta que salen a la luz suele pasar mucho tiempo. Luego de filtraciones y rumores, la compañía lo hizo oficial: sus usuarios podrán abandonar los grupos en silencio, es decir, sin notificarles a los demás miembros.

La función forma parte de una serie de novedades que incluye su última actualización. El encargado de comunicarlo fue el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a través de su perfil de Facebook.

Esto ayudará a que los mensajes de WhatsApp sigan siendo “tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara”, sostuvo.

Las nuevas actualizaciones se comenzarán a implementar este mes y serán destacadas en una campaña global que empezará en Reino Unido.

Actualmente, la popular aplicación de mensajería alerta a todos los miembros de un grupo cuando alguien abandona o lo sacan de un chat. De esta forma, salirse de un grupo podía causar incomodidad, vergüenza y hasta un drama.

Con los cambios implementados solo los administradores del grupo recibirán una notificación. Por su parte, Ami Vora, jefe de producto de la compañía, aseguró que la nueva actualización forma parte del enfoque de la plataforma que busca “crear funciones de productos que les permitan a las personas tener más control y privacidad sobre sus mensajes”.

Tras el anuncio, Janis Wong, investigadora asociada del Instituto Alan Turing, dijo que siempre es bueno darles a los usuarios más control. No obstante, en diálogo con BBC, advirtió: “Si no es el predeterminado, o si no se les solicita a los usuarios que reconsideren sus opciones, entonces no es necesariamente muy útil, si los usuarios no saben que esto es algo que pueden hacer”.

Las otras novedades anunciadas por Mark Zuckerberg

Además de las salidas silenciosas en los chats grupales, Zuckerberg anunció otras dos funciones: ocultar el estado en línea y no permitir que saquen capturas de tus mensajes de visualización única.

“Llegan nuevas funciones de privacidad a WhatsApp: salir de los chats de grupo sin notificar a todo el mundo, controlar quién puede ver cuando estás conectado y evitar las capturas de pantalla en los mensajes de visualización única. Seguiremos creando nuevas formas de proteger tus mensajes y mantenerlos tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara”, indicó el empresario.

“Creemos que WhatsApp es el lugar más seguro para tener una conversación privada. Y para correr la voz sobre estas nuevas características, también estamos iniciando una campaña global, comenzando con el Reino Unido y la India, para educar a las personas sobre cómo trabajamos para proteger sus conversaciones privadas en WhatsApp”, agregó Vora.

“Ningún otro servicio de mensajería global de esta escala proporciona este nivel de seguridad para mensajes, data, mensajes de voz, videollamadas y respaldos de chat de sus usuarios”, concluyó.

Elige quién puede ver cuándo estás en línea

Ver cuándo tus amigos o familiares están en línea nos ayuda a sentirnos conectados entre nosotros, pero todos hemos tenido momentos en los que queríamos revisar nuestro WhatsApp de forma privada. Para esos momentos en que deseas mantener tu presencia en línea de forma privada, presentamos la capacidad de seleccionar quién puede y quién no puede ver cuándo estás en línea. Esta función comenzará a implementarse para todos los usuarios este mes.

Bloqueo de captura de pantalla para mensajes de visualización única

La función de visualización única ya es una forma increíblemente popular de compartir fotos o archivos que no necesitan tener un registro digital permanente. Ahora estamos habilitando el bloqueo de capturas de pantalla para este tipo de mensajes y así dar una capa adicional de protección. Esta función está siendo probada y esperamos implementarla pronto para los usuarios.