WhatsApp es sin lugar a dudas una de las aplicaciones más descargadas en todos los teléfonos de la Argentina. Su capacidad de ofrecer mensajes, llamadas y videollamadas de manera gratuita, solo con acceso a internet, la ha hecho una de las apps más importantes en el día a día de las personas.

Sin embargo, las actualizaciones para mejorar su uso tardan en llegar. Si bien ya se cuenta con la posibilidad de borrar y de reaccionar a mensajes, la lista de opciones para mejorar y ampliar su utilización diaria todavía es larga.

Editar mensajes en WhatsApp

"La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de cambiar un mensaje ya enviado. Esta opción permitiría hacer mucho más simple la lectura de un chat, ya que no haría falta enviar otro mensaje para cambiar el sentido del equivocado".

No solo las redes sociales como Instagram y Facebook brindan esta chance, sino que también ocurre en otra de las grandes aplicaciones de mensajería gratuita: Telegram. Esto último hace que parezca más lógica la idea de que pronto llegue a WhatsApp.

Editar mensajes en WhatsApp, una opción muy esperada.

Waipad

Desde hace varios años se estableció el rumor de que WhatsApp se extenderá en materia de dispositivos y permitirá no solo su uso en iPad y tablets, sino también la opción de usar la aplicación en dos dispositivos a la vez.

Pese a ello, los años pasan y la novedad no llega. Si bien en un momento se explicaba que otros dispositivos que no tengan su propia memoria SIM –y en consecuencia un número de teléfono- no lo podían hacer, el avance de las tecnologías hace pensar que el momento es ahora.

Nombres de usuario en WhatsApp

Uno de los pocos requisitos para utilizar WhatsApp es tener un número de teléfono disponible, algo que por ejemplo en Telegram no ocurre. ¿De qué se trata el nombre de usuario?

El mismo permite que cada persona se elija un nombre para poder entablar un nuevo chat. De esta manera, el número de teléfono se mantendría privado y se evitarían algunos escenarios poco agradables, además de la obligatoriedad de pasarse el contacto con los números.

La misma cuenta en varios móviles

Una de las opciones que más parece enfilada tiene que ver con la posibilidad de usar la misma cuenta de WhatsApp en varios móviles o teléfonos distintos.

Este método se empezó a materializar de a poco a partir de la llegada de WhatsApp Web y WhatsApp para PC, las cuales permiten emplear la cuenta más allá del celular. Ahora, resta esperar para que se habilite el uso en más de un teléfono.

Varias cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono

Esta opción parece fundamental en la época donde los trabajadores independientes son cada vez más: Se trata de tener más de una cuenta en el mismo teléfono, y así no mezclar -entre otras cosas- el trabajo con la vida personal.

Ya existen los celulares con Dual SIM, que permiten tener dos números de teléfono en el mismo móvil. Ahora resta saber cuánto faltará para que lleguen las múltiples cuentas al mismo dispositivo.

Encuestas

Qué mejor manera de resolver dudas en un grupo de WhatsApp que con la posibilidad de realizar encuestas, como ocurre por ejemplo en los grupos de Facebook Messenger y Telegram.

Con esta opción, los usuarios no solo se verían beneficiados con la reducción de mensajes en el grupo, sino también ya no haría falta la necesidad de tener que acceder a otro sitio para resolver una elección.

WhatsApp: ocultar en línea y escribiendo

Como pasa con la última conexión y la confirmación de lectura, uno de los pedidos más relevantes por parte de los usuarios es la elección de poder ocultar cuando uno está en línea o está escribiendo.

WhatsApp ha ido mejorando poco a poco en materia de privacidad, pero aún resta un camino por recorrer para poder lograr la tranquilidad y seguridad de quienes lo utilizan día a día.

WhatsApp: todo lo que le falta a la app y que piden los usuarios.

Temas

WhatsApp decidió sumarse en el último tiempo a otras aplicaciones que brindaron la posibilidad de cambiar el tema predeterminado del dispositivo a uno “oscuro”. Y ahora, llegó el pedido de más opciones.

Así como ocurre en Instagram y en Telegram, los usuarios de WhatsApp piden que la aplicación permita personalizar ligeramente los chats con temas personalizados para hacer más agradable la experiencia.

Tu chat con vos mismo

La gran mayoría de los usuarios realizan el mismo mecanismo: Se crean un grupo con alguna otra persona, luego se la elimina, y a partir de allí queda un chat consigo mismo.

Sabiendo que esta situación ocurre en un gran porcentaje de usuarios, es momento de que WhatsApp lleve a cabo la manera de que cada cuenta tenga su chat propio para usarlo como si fuera una aplicación de notas, sin la necesidad de tener algún "truco" para lograrlo.