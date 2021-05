WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea más usados a nivel mundial. Desde su nacimiento en 2009 incorporó varias herramientas para mejorar la experiencia de sus usuarios, no sólo es posible escribir un texto sino que también se pueden compartir imágenes, vídeos y documentos. Además permite llamar y hacer videollamadas, como así también crear y enviar stickers.

Sin embargo, no todo el contenido que se comparte por la aplicación es gratuito. WhatsApp en sus términos y condiciones informa que todos los usuarios que cometan infracciones de derechos de autor podrían quedarse sin su cuenta. En las últimas horas el tema tomó relevancia por el pirateo masivo de una película.

.

"Nuestras Condiciones no permiten a nuestros usuarios infringir o violar los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros al usar nuestros Servicios, incluyendo sus derechos de autor y marcas comerciales o registradas", explica WhatsApp en su política de propiedad.

Se trata de la producción india Radhe: Your Most Wanted Bhai, la cual tenía que estrenarse en mayo de 2020 pero no pudo ser así por la pandemia de coronavirus y el esteno se postergó en varias oportunidades. Entonces, se podía acceder a ella a través de la plataforma paga ZEES (Zee Plex).

Sin embargo, Zee Entertainment Enterprises descubrió que la película estaba circulando por WhatsApp y Telegram cuando aún estaba disponible en su plataforma. La empresa denunció esta situación y las autoridades correspondientes detectaron un número de teléfono que cometió el delito.

.

El juez a cargo de la causa dio con evidencias que le permitieron compornbar que estas actividades iniciaron en dos cuentas de WhatsApp, por lo tanto ordenó la suspensión inmedita.

La identidad de las personas involucradas no trascendió. El letrado también ordenó el cierre de las cuentas de estos usuarios a WhatsApp apenas les acerque la evidencia y tendrá que proceder a realizaarlo en 24 horas.