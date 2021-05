WhatsApp es la compañía de mensajería más popular en Argentina y a nivel global. En los últimos meses estuvo en el "ojo de la tormenta" a raíz de la polémica en torno a las nuevas políticas de privacidad y condiciones de uso implementadas por la plataforma que, si no las aceptabas, tendrías que dejar de usar la aplicación. Esto impulsó el crecimiento de otros soportes como Telegram o Signal, que sumaron una gran cantidad de usuarios en poco tiempo.

El próximo 15 de mayo la app dejará de funcionar en los teléfonos celulares de aquellos que todavía no las hayan aceptado.

WhatsApp: cómo evitar que deje de funcionar en tu celular desde el 15 de mayo

Los pasos a seguir para no quedarse "afuera" de Whatsapp son fáciles. En primer lugar, hay que entrar a la aplicación. Es posible que al ingresar aparezca un mensaje sobre las condiciones de uso de WhatsApp. Solo con aceptarlas ya evitás la suspensión. En el caso de que no encuentres la leyenda, lo más probable es que ya hayas dado el "visto bueno" antes, aunque tal vez no te acuerdes.

.

¿Que pasa si llega el 15 de mayo y todavía no aceptaste? Tu cuenta será restringida, pero no borrada. Esto es lo que explica la compañía en su página web:

"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", informó la empresa propiedad de Facebook.

Además, WhatsApp aclara en su página de soporte que "podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo". Por lo tanto, podrás recuperar el acceso a tu cuenta si, por alguna razón, no has aceptado las condiciones de uso antes de la citada fecha.

.

"En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp", afirmaron.