WhatsApp anunciará oficialmente que los términos y condiciones de servicio y privacidad actualizados serán opcionales en el futuro, los cuales se aplicarán de una manera específica a las cuentas de comercio (negocio) de WhatsApp Business.

Hace unos meses, WhatsApp afirmó que no eliminará las cuentas de usuario si las personas no aceptan los términos de servicio y privacidad, pero la empresa habría limitado esas cuentas después de un tiempo.

En ese sentido, WhatsApp declaró un tiempo más tarde que los gerentes decidieron no limitar más las cuentas de los usuarios. Sin embargo, ahora hay nuevos detalles.

Según informó el sitio especializado WABetaInfo, WhatsApp anunciará oficialmente que aún se podrá usar WhatsApp para chatear con amigos y familiares sin aceptar los términos de servicio actualizados. Lo que cambia es que la compañía anunció que ahora los términos serán opcionales, en una actualización futura. Sin embargo, si un usuario desea enviar un mensaje a las cuentas comerciales que usan proveedores en la nube, no podrá enviárselos si no acepta dichos términos actualizados.

Los términos y condiciones de servicio y privacidad de WhatsApp cuando se quiere conversar con una empresa o negocio.

Esto es algo que los usuarios siempre han querido y WhatsApp realmente decidió escuchar sus comentarios. Así, los términos de servicio deben presentarse cuando el usuario desea enviar un mensaje a una cuenta comercial "especial". Si desea chatear con una cuenta comercial que utiliza proveedores en la nube, deberá revisar y aceptar los términos, como se muestra en la captura de pantalla.

Este cambio será anunciado por WhatsApp en las próximas semanas. Además, procurará lanzar una nueva actualización en la versión beta de WhatsApp para Android e iOS que admite este cambio.

Los cambios en los términos y condiciones de servicio de WhatsApp y cómo influye la versión WhatsApp Business

De acuerdo a WhatsApp, el cambio en los términos y condiciones trata de una actualización que proporcionará mayor transparencia en la forma de recopilación y uso de datos. Los usuarios deberán aceptar los términos de servicio, de lo contrario, no podrán seguir utilizando ciertas funciones específicas de la aplicación.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, habían explicado en mayo, desde la empresa que pertenece a Facebook. A pesar de eso, la compañía aseguró que ahora se podrá seguir chateando con amigos y familiares. Las limitaciones estarán puestas el momento de chatear con cuentas de empresas o negocios.

Entre los cambios referidos a funciones comerciales o de empresas, WhatsApp había anunciado que los botones de Facebook de "enviar mensaje por WhatsApp" a empresas, podrán ser utilizados, como sucede con los anuncios publicitarios, como información para personalizar los futuros anuncios que se muestren en Facebook.

Sin embargo, desde la compañía de Mark Zuckerberg destacaron que ni WhatsApp ni Facebook podrán ver el contenido de los mensajes cifrados de extremo a extremo. Es decir, que sólo las personas participantes en una conversación online podrán leer esos mensajes.

Además, la app de mensajería instantánea permitirá a las empresas con tiendas en Facebook tener una tienda en su perfil de empresa de WhatsApp.

Teniendo en cuenta estos tres puntos, las novedades en los términos y condiciones de WhatsApp afectarán principalmente a los usuarios de WhatsApp Business, un servicio para gestionar comunicaciones de las empresas. Para chatear con estas cuentas sí tendremos que aceptar los términos de WhatsApp.

La compañía podrá monitorear la interacción de las cuentas comerciales y la recopilación de la actividad será compartida con Facebook. De esta manera, WhatsApp busca facilitar la experiencia de compra de los usuarios y personalizar los anuncios que se muestran en Facebook.