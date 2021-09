WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas diariamente en el mundo. En este proceso de reconversión de la app, se informaron diferentes cambios y decidiones que se percibirán en las próximas semanas en la platoforma. Entre esas informaciones se comunicó que si el usuario posee algunas de estas cinco apps que infringen las normas, se les bloqueará la cuenta.

WhatsApp está enfocado en no quedarse atrás en la competencia entre los diferentes servicios de mensajería. Es así como se implementaron nuevas herramientas que satisfacen las peticiones de sus mas de dos mil millones de clientes alrededor del planeta. Además, se filtró que están desarrollando nuevas función que arribarán pronto.

Sin embargo, como se informa de las novedades también desde la compañia se explicó hace poco tiempo que hay aplicaciones que están emparentadas con su servicio pero que nada tienen que ver con algo oficial de la empresa propiedad de Facebook.

En ese sentido, señalaron que en particular hay apps de terceros que ofrecen funciones que no están disponibles en la plataforma de mensajería más popular en el mundo y que ponen en peligro la privacidad de los usuarios. Es por eso, que expresaron desde WhatsApp que de tener en el dispositivo algunas de ellas, inmediatamente se suspendidas las cuentas por no cumplir con los términos y condiciones.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", destacó la empresa en un comunicado oficial.

De hecho, hay que recalcar que la aplicación de mensajería es capaz de detectar si en un teléfono celular fueron descargadas estas aplicaciones y, en el caso de hallar al menos una de ellas, suspenderá la cuenta de WhatsApp de manera permanente.

Estas son las apps por las cuales WhatsApp puede suspenderte la cuenta

En la siguiente lista aparecen las cinco aplicaciones que son consideradas peligrosas por WhatsApp y por las cuales pueden suspenderte de forma permanente la cuenta. Las mismas son:

WhatsApp Plus GB WhatsApp YoWhatsApp WhatsApp Aero FMW WhatsApp

En el caso de que WhatsApp le suspenda cuenta, deberá ponerse en contacto de manera inmediata con el canal de soporte de WhatsApp mediante correo electrónico. El usuario tendrá que enviar un correo a la dirección support@whatsapp.com.

En ese mensaje que se le envie al servicio de mensajería se le tendrá que explicar qué fue lo que sucedió y por qué considera que deben retirarla la suspendición permanente de la cuenta. En el caso de que la aplicación falle a su favor, la persona podrá descargar la aplicación y volver a instalar su número de teléfono.

Asimismo, el usuario podrá recuperar el historial de las conversaciones a partir de la copia de seguridad en la nube de Google Drive o en la nube de Apple, en el caso de tener iOS. Es por eso que los expertos recomiendan que se realice guarda periodícamente el contenido de la cuenta para evitar perder información ante un caso como este.