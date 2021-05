Este mes se cumplió la fecha límite para aceptar las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp, y la empresa había señalado que si con el correr de las semanas los usuarios no las aceptaban, iban a perder algunas de las funciones de la aplicación.

Sin embargo, los usuarios de Argentina tienen algo más de tiempo debido a que la Secretaría de Comercio Interior, que depende del MInisterio de Desarrollo Productivo, presentaron una cauterlar para que Facebook suspenda la puesta en marcha de las nuevas condiciones de WhatsApp y evitar la recopilación de datos.

.

De esta forma, la nueva fecha límite en Argentina para aceptar los polémicos términos y condiciones del servicio será el 19 de junio de 2021.

Pero a pesar de que diferentes países también tomaron decisiones similares, muchos de los usuarios alrededor del mundo debieron aceptarlas para no perder las funciones de la aplicación. Ante ese panorama, muchos tomaron una drástica decisión: abandonar la aplicación y se pasarse a Telegram.

.

La reacción de WhatsApp

Al notar una merma de usuarios, desde la plataforma de mensajería instantánea advirtieron las primeras consecuencias de limitar las funciones en aquellos usuarios "rebeldes" que no aceptaron los nuevos Terminos y condiciones y decidieron dar marcha atrás.

La amenaza incluía que no se podrían recibir los estatus de las demás personas, no se podría revisar la lista de los contactos y sólo se podrían ver los mensajes que aparecían en las notificaciones.

“Dadas las recientes conversaciones con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización”, dijo un vocero de WhatsApp al sitio The Verge.

.

No obstante, señaló: "Seguiremos recordando a los usuarios de vez en cuando y les permitiremos aceptar la actualización, incluso cuando decidan usar características opcionales relevantes como comunicarse con una empresa que está recibiendo apoyo de Facebook".

Con esta medida los responsables de WhatsApp buscan frenar la migración de usuarios de todo el mundo a su competencia directa, cuya principal ventaja es que abierto y libre de todo tipo de publicidad.