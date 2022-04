Una jugosa oferta de zapatos fue lo que llamó la atención de Ivy mientras miraba las publicaciones de sus contactos en Facebook. Consultó al conocido que había compartido ese posteo y él le dijo que la vendedora fue su alumna. A esa mujer la identificó como Vanesa Moreno, pareja del ex conductor y ex titular del INADI Claudio Morgado.

"A él lo veía en la tele y dije 'no se va a quemar con una estafa'", reconoció la denunciante, quien afirmó que fue víctima junto a más de 60 de sus amigas de ventas fraudulentas por parte de la pareja. Estimó que son más de 100 los damnificados que compraron desde indumentaria hasta dispositivos electrónicos, además de allegados, vecinos y propietarios de departamentos que los acusados alquilaron.

"Es una locura", dijo Ivy a cronica.com.ar. "Son tantas las personas que me contactaron por esto que no tuve ni tiempo de armar una lista: hay familiares, dueños de propiedades, vecinos, el ex marido de ella, compradores en redes sociales hasta mamás del colegio de los chicos de la pareja, de todo", detalló.

Las víctimas generaron una red a partir de que Ivy publicó en Facebook lo que le había pasado. Todo comenzó en el último febrero cuando ella le escribió a Moreno por los zapatos, le compró y la acusada le contó que necesitaba vender rápido y juntar la plata para "pagar una medicina oncológica porque transitaba un cáncer avanzado", contó la damnificada.

"Me conmoví tremendamente. Me pidió que la ayudara a difundir. Compartí el link de su página de Instagram (Chita More) y la promocioné entre mis amigas para ver si entre todas le comprabamos lo suficiente para recaudar el dinero. Así fue como 67 amigas mías también le compraron cosas que no existen ni nunca existieron. Ella sostiene que diseña, vende y fabrica, pero la pregunta es dónde están los talleres. No tiene cuentas bancarias ni es monotributista. Está inhibida de todos lados", aseguró.

El perfil de Instagram que usaba Moreno para promocionar sus productos.

Y continuó: "Cuando publiqué en Facebook, más de 100 personas me contactaron por estafas con la venta de indumentaria, dispositivos electrónicos y electrodomésticos. Hice la denuncia en Tandil, pero otras personas lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Junín y Salta. Hay causas desde 2014 hasta 2017 por estafas del mismo tipo".

Moreno fue denunciada por damnificados en varios puntos del país.

En la causa de Ivy, interviene la Fiscalía N°3 del departamento judicial de Azul, mientras que hay similares en el Juzgado Comercial N°23, Secretaría 45, y otra en el Juzgado Comercial N°20, Secretaría 40, ambas en la Ciudad de Buenos Aires. "Recientes como yo hay por lo menos 10 o 15. Todas en trámite", agregó Ivy.

Respecto a las denuncias, la mujer indicó: "Me contactó su sobrina y su ex marido. Me contaron que estafaron a sus abuelos y a su familia con compras fraudalentas. Me escribieron vecinos y hasta dos dueños distintos de departamentos que alquilaron, les dejaron los lugares destrozados y un tendal de deudas".

Claudio Morgado y su pareja Vanesa Moreno fueron denunciados por estafas.

"Morgano está en pareja con esta mujer hace cuatro años y se pliega a esta estafa. Ahora son socios. Él es no ajeno. Hay damnificados que fueron contactados por él", señaló sobre el ex diputado nacional y ex titular del INADI. "Él promocionaba los productos de su pareja y decía que los exportaba a París y Milán", agregó.

¿Cómo son las estafas por las que acusan a Morgado y su pareja?

Ivy logró trazar cómo es la estafa que planifica la pareja tras hablar con las otras víctimas. Aseguró que "cada 20 días lanzaban algún tipo de promoción de algún producto y lo difundían entre 50 y 100 personas que son vínculos de ellos y conocidos de esas personas, a través de WhatsApp y redes sociales".

"Cada uno compra y deposita por un valor promedio entre 20 y 25 mil pesos. Hay gente que compró hasta por 77 mil. Con lo que recaudan hoy, devuelven a los de las tandas anteriores, pero no a todos. Sólo si reclamás. Ninguno de los damnificados nos conocemos entre nosotros", explicó.

Los supuestos chats de Morgado con algunos de los damnificados.

Una vez realizada la venta, los compradores no reciben los productos ni les devuelven el dinero, aunque no desconfían porque "el trato es súper amable", denunció Ivy. "Se comunican todo el tiempo. Y no desconfías porque decis: él es conocido, no se van a quemar por un par de botas o no van a mentir con un cáncer. Pero sí. Y en otros grupos fue una cardiopatia, en otros un implante coclear", sostuvo.

Cuando la denuncias comienzan a caer sobre la pareja, se mudan. "Y asi va por la vida, hoy acá, hoy allá, hoy con estos, mañana con aquellos, dejando el tendal de gente emocional y económicamente afectada hasta límites perversos. Por eso, creo importante que se difunda. Si antes de mí, alguien lo hubiera hecho publico, cientos no hubieramos caído", cerró la mujer.

Por M.B.