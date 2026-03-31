ANSES advierte sobre intentos de estafa: las recomendaciones para evitarlas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, emitió una advertencia a la población ante la detección de recientes intentos de estafa en los que personas ajenas a la entidad se hacen pasar por personal oficial para obtener información sensible.

Según informaron, ANSES no se comunica con los ciudadanos para solicitar datos personales, claves de acceso ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. En este sentido, recomendaron desestimar cualquier tipo de contacto o publicación que circule fuera de los canales oficiales y que incluya formularios, enlaces o mensajes sospechosos.

El organismo recordó además que todos los trámites y consultas que se realizan ante ANSES son completamente gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios, por lo que cualquier ofrecimiento en ese sentido debe ser considerado potencialmente fraudulento.

La advertencia surge a partir de maniobras detectadas recientemente, en las que los estafadores prometen supuestos beneficios económicos para engañar a las víctimas y obtener sus datos personales.

Ante estas situaciones, ANSES solicita a la población que realice la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo, con el objetivo de que se puedan tomar las medidas necesarias.

Para efectuar denuncias, se encuentran habilitados distintos canales oficiales: a través del sitio web en la sección "mi ANSES", de manera presencial en la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329 (Ciudad de Buenos Aires) o en cualquier oficina del organismo, por correo postal a esa misma dirección, o telefónicamente mediante la línea gratuita 130.