Ruth Peñaloza, la mamá de un niño con autismo, denunció ante la Justicia que su hijo de nueve años fue sometido a un ataque en la Escuela Especial Tobar García, a la que asiste en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde habrían intentado ahorcarlo con una soga, cuando jugaban a la "fuercita".

En diálogo con cronica.com.ar, Peñaloza dejó en claro su disconformidad respecto a la actitud de las autoridades educativas tras el ataque que sufrió su hijo. Según contó, "no la llamaron para avisarle lo que le había pasado" y "no le dicen que fue lo que pasó".

¿Cómo fue el episodio en el que casi ahorcan al niño con autismo?

De acuerdo al relato de la mujer, el pasado 22 de octubre, el abuelo del niño fue como siempre a las 17.30 a retirarlo por la escuela. En esa oportunidad, le llamó la atención no encontrarlo en el patio, lugar donde el menor solía esperarlo. Al ingresar a la institución se encontró con la psicóloga de la escuela, que tras evadirlo salió de la oficina de dirección y solo atinó a decirle: "Pase y no se asuste".

El menor estaba llorando "con el cuello al rojo vivo", describió Ruth. Además, acusó a las autoridades de que nadie le daba una explicación al abuelo de porqué el niño estaba en esas condiciones. "Le comentaron que estaba jugando a la fuercita, y que al caerse le pisaron el cuello, nada más", dijo Ruth. Sin embargo, esa respuesta no la dejó tranquila, ya que según manifestó, "no es la marca de una pisada, sino de un ahorcamiento".

Inclusive, en la consulta médica los especialistas le dijeron que la lesión indica que "hubo un intento de ahorcamiento de niños que serían mayores".

Cuando le preguntó a la directora porqué no la habían llamado, esta solo atinó a decir que "no lo hicieron porque el nene no quería". La respuesta no convenció a Ruth, ya que le "pareció raro".

Por su parte, el niño "habla muy poco", razón por la que para Ruth es una incógnita lo que le pasó ese día a su hijo en la escuela. "Cuando le pregunto se larga a llorar. Solo me pudo decir que estaban peleando y lo envolvieron con la soga, y lo tiraron para atrás", afirmó.

La lesión que tiene el niño de 9 años en el cuello.

Otro punto que significa un misterio para la mamá de la víctima es en qué momento de la jornada escolar ocurrió el ataque a su hijo. Ya que aunque desde la escuela sostienen que fue en el recreo "es imposible que ninguna de las maestras haya visto nada". "Para mi pasó en el horario de Educación Física cuando los dejaron solos", agregó.

Desde entonces, el niño se niega a ir a la escuela, "porque tiene mucho miedo". En tanto, la denuncia fue realizada en la comisaría quinta de San Miguel de Tucumán, mediante la que Ruth reclama que se agilice la investigación y se tomen medidas contra la institución: "Es una escuela especial, no los pueden dejar solos a los chicos, podría haber pasado cualquier cosa".