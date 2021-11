El presidente brasileño Jair Bolsonaro se mostró este jueves partidario de cancelar el Carnaval de 2022 debido al posible aumento de casos de covid-19, aunque matizó que él no tiene potestad para tomar esa decisión.

"Si por mi fuera no habría carnaval, sólo que hay un detalle, quien decide no soy yo; según el Tribunal Supremo Federal quien decide son los gobernadores y alcaldes, no quiero profundizar en eso para no generar una nueva polémica", afirmó Bolsonaro en una entrevista con la Radio Sociedade Bahia​​​.

Durante toda la pandemia, el presidente argumentó que una decisión del Supremo le imposibilitó tomar decisiones, lo que no es cierto, el tribunal únicamente determinó que los gobernadores y alcaldes también tienen autoridad para implantar restricciones contra el covid-19, no sólo el Gobierno federal.

Preguntado sobre los nuevos confinamientos que se están aplicando en Europa ante la nueva ola de covid-19, Bolsonaro afirmó que él siempre fue contrario a estas medidas y que si se implantan de nuevo en Brasil "se quebrará definitivamente la economía".

El carnaval se celebra en Brasil del 25 de febrero al 5 de marzo, y aunque decenas de ciudades del interior del estado de São Paulo (sureste) anunciaron en los últimos días la cancelación de la fiesta, otras capitales, como Río de Janeiro o la propia São Paulo, siguen adelante con los preparativos.

Fuente: Sputnik