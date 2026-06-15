Dictan prisión preventiva para tres imputados por la muerte de la joven que realizó un salto al vacío sin estar atada

La Justicia de Brasil ordenó que permanezcan detenidos tres instructores acusados por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció durante una actividad de salto extremo en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo.

La resolución fue firmada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal, quien dispuso la prisión preventiva de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, imputados por homicidio con dolo eventual a raíz del episodio ocurrido durante una práctica de "rope jump", en la cual la víctima cayó desde una altura cercana a los 40 metros.

De acuerdo con la investigación, la joven participaba de una modalidad conocida como "avioncito" cuando fue lanzada al vacío sin encontrarse asegurada al sistema de cuerdas que debía protegerla. La secuencia quedó registrada en videos tomados por personas que presenciaban la actividad.

Al fundamentar la medida, el magistrado consideró que existían elementos suficientes para mantener a los acusados bajo arresto mientras avanza la causa. Entre los argumentos mencionó la posibilidad de que pudieran entorpecer la investigación y destacó indicios de que intentaron abandonar el lugar tras el accidente.

El momento en el cual arrojan al vacío a la víctima, sin medidas de seguridad.

En ese sentido, varios testigos declararon que, luego de producirse la caída fatal, los instructores se cambiaron de ropa y se dirigieron hacia una zona con vegetación antes de retirarse del lugar.

El juez remarcó además que la tragedia se produjo en circunstancias que podrían haberse evitado. En su resolución sostuvo que la muerte de la joven fue consecuencia de una "negligencia grave" durante el desarrollo de una actividad comercial considerada de alto riesgo, debido a la ausencia de un elemento de seguridad esencial.

Otro de los aspectos señalados por la Justicia fue la continuidad de este tipo de prácticas por parte de los imputados. Según el fallo, existe riesgo de repetición de conductas peligrosas porque los acusados organizaban habitualmente estas actividades sin contar con la correspondiente formalización ante las autoridades municipales.

Los tres sospechosos habían sido detenidos el sábado y ahora permanecerán bajo prisión preventiva mientras se profundizan las pericias y se reúnen nuevas pruebas para determinar las responsabilidades en el caso que conmocionó a Brasil.