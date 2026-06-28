Ideal para maratonear: la oscura miniserie del creador de "Bebé Reno" que podés ver en un día, ¿dónde verla?

En 2024, la plataforma de Netflix estrenó "Bebé reno", una miniserie creada y protagonizada por el actor escocés Richard Gadd que rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los suscriptores. Con una historia cruda y profundamente incómoda, logró captar la atención del público y posicionarse como una de las producciones más comentadas del año.

En ese contexto, el actor volvió a la pantalla chica con una nueva propuesta que mantiene ese tono perturbador y emocional. Se trata de "Hombre a medias" ("Half Men", en su idioma original), una producción original de HBO Max que presenta un drama familiar y psicológico centrado en la conflictiva relación entre dos hermanastros a lo largo de 40 años.

La miniserie, compuesta por seis episodios de aproximadamente una hora cada uno, construye un relato intenso que explora los vínculos, las obsesiones y los conflictos internos de sus protagonistas, en una historia que combina tensión emocional con una mirada crítica sobre la masculinidad.

Para ver en HBO Max: ¿De qué se trata "Hombre a medias"?

La sinopsis oficial de HBO Max adelanta: "A lo largo de cuatro décadas, dos ‘hermanos' atraviesan el triunfo, la vergüenza y la ira en un drama íntimo sobre la masculinidad."

"Hombre a medias" explora la dramática relación entre dos hermanastros, marcados por traumas del pasado.

La historia gira en torno a la relación compleja e insana entre dos hermanastros. Todo comienza en la boda de Niall, interpretado por Jamie Bell, donde Ruben, personaje de Richard Gadd (quien además es el creador de la serie), aparece de manera inesperada. Este reencuentro deriva rápidamente en un altercado físico que funciona como punto de partida para el desarrollo del relato.

A partir de ese momento, la narrativa retrocede a la década de 1980 y reconstruye la evolución de ambos personajes desde su adolescencia hasta la adultez. A lo largo de este recorrido, la serie profundiza en temas como el trauma, la masculinidad tóxica y las conductas autodestructivas, mostrando cómo estos elementos marcan sus vidas de manera persistente.

A diferencia de otras ficciones centradas en la fraternidad, esta producción propone una mirada fragmentada sobre la identidad masculina. Los protagonistas parecen no poder definirse por fuera de la presencia del otro, incluso cuando esa relación resulta dañina y destructiva.

A lo largo de sus seis episodios, la miniserie recorre las distintas etapas de la vida de cada uno de los protagonistas en un viaje entre el pasado y el presente.

Asimismo, la miniserie plantea interrogantes sobre qué significa "ser hombre" en un contexto social que evoluciona, mientras los personajes permanecen atrapados en conflictos del pasado que condicionan sus decisiones y su forma de vincularse.

"Hombre a medias" es una de las propuestas más destacadas del año dentro del catálogo de HBO Max, ideal para quienes buscan una historia breve, pero de alto impacto emocional.