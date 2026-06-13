La película de Steven Spielberg que se va de Netflix: ¿Hasta cuándo se puede ver?

El catálogo del gigante del streaming sufrirá una baja para los amantes del cine de aventuras. Una aclamada producción dirigida por Steven Spielberg sale de Netflix y los fanáticos del universo de los videojuegos tienen los días contados para revivir esta superproducción.

El largometraje de ciencia ficción, que revolucionó las salas de cine en su estreno original en 2018, abandonará de forma definitiva la grilla de programación de la aplicación este mes.

La producción audiovisual, basada en una exitosa novela homónima del escritor Ernest Cline, se transformó en un verdadero fenómeno de masas gracias a su impresionante despliegue visual.

El director se puso al frente de este proyecto que logró cautivar tanto a los espectadores casuales como a la comunidad gamer más exigente a nivel internacional.

El film recolectó una impactante recaudación de 582 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como uno de los hitos cinematográficos más importantes de la década pasada.

De qué trata esta aventura futurista que se va de Netflix

La historia transporta a los espectadores al año 2045, un período temporal donde la sociedad habita un planeta Tierra sumido en una profunda crisis económica y un absoluto colapso social.

En medio de esta cruda realidad cotidiana, los ciudadanos eligen evadirse y buscar refugio dentro de una masiva utopía virtual de escala global denominada OASIS.

En este entorno digital interactivo y avanzado, cualquier usuario puede transformarse, adoptar la identidad que desee y experimentar una vida paralela sin límites físicos.

El conflicto central estalla con fuerza cuando fallece el excéntrico y multimillonario creador de esta plataforma virtual, James Halliday. El magnate decide legar la inmensa fortuna de su compañía y el control absoluto del sistema al jugador que logre resolver una compleja y peligrosa búsqueda del tesoro.

El protagonista de la trama es Wade Watts, un adolescente apasionado por la tecnología que decide aceptar el monumental desafío junto a sus amigos para evitar una catástrofe social.

El joven deberá batallar contra poderosas corporaciones multinacionales que intentan monopolizar el control informático.

La trama transporta a los espectadores al año 2045, donde el joven Wade Watts lidera una resistencia absoluta frente a corporaciones dispuestas a todo por dominar el universo interactivo OASIS.

Hasta cuándo está disponible en streaming y qué alternativas hay para verla



Los usuarios de la famosa plataforma de entretenimiento tienen una última oportunidad concreta para reproducir el título antes de su retiro definitivo.

El próximo 18 de junio marcará el cierre definitivo de su estadía en el catálogo. La salida del film responde a las habituales renovaciones y vencimientos de los derechos de distribución comercial que gestionan de forma constante las diferentes compañías de la industria del entretenimiento.

Los cinéfilos que no logren ver la cinta antes de la fecha límite establecida contarán con otra opción disponible en el mercado local de plataformas.

El largometraje de acción continuará su recorrido y formará parte de la oferta de contenidos del servicio de HBO Max. De esta manera, el público argentino mantendrá una alternativa directa para acceder a esta espectacular producción de ciencia ficción tras su salida del catálogo de la N roja.

¿Por qué aprovechar para verla?





El reparto principal de la película está encabezado por las jóvenes figuras Tye Sheridan, quien interpreta al protagonista Wade Owen Watts, y Olivia Cooke en el rol de Samantha Evelyn Cook.

El elenco estelar cuenta además con las sólidas actuaciones de reconocidos artistas de la industria como Mark Rylance, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Win Morisaki, T.J. Miller y Lena Waithe.

La química del equipo actoral permitió sostener un relato vertiginoso que combina actores reales con captura de movimiento digital.

Los fanáticos de esta historia de ciencia ficción y videojuegos pueden entusiasmarse con el futuro de la franquicia, ya que el director y el autor original comenzaron el desarrollo de una secuela cinematográfica basada en el segundo libro de la saga literaria.

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