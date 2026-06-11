La nueva película de Steven Spielberg sobre extraterrestres que te hará volver al cine

Rodeado de criaturas fuera de lo común, escenarios extremadamente exagerados, hostiles y situaciones que desafían todo lo conocido, "El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg, llega a los cines de todo el país para sumergir al público en una historia de ciencia ficción sobre un futuro adverso e inimaginable en el que la presencia de los extraterrestres obliga a la humanidad a replantearse su lugar en el universo.

Con estreno previsto para este jueves 11 de junio y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth esta propuesta cinematográfica no solo marca el esperado regreso del cineasta a la esfera más ambiciosa, si no que también recupera el espíritu de algunos de sus grandes clásicos como "E.T". Aquí vuelve a explorar los misterios del universo en un reflexivo relato que invita a pensar en los límites de la humanidad y todo aquello que queda fuera de lo descubierto.

¿De qué trata "El día de la revelación", la película con la que Spielberg regresa al universo de los extraterrestres?

¿De qué trata "El día de la revelación", la película con la que Spielberg regresa al universo de los extraterrestres?

Desde sus primeros minutos, la película transporta al espectador a una realidad atravesada por la incertidumbre. Lo que arranca como una serie de hechos difíciles de explicar pronto escala hasta transformarse en un fenómeno capaz de alterar la vida cotidiana de millones de personas. En ese escenario, la idea de vida extraterrestre deja de ser una teoría lejana para convertirse en una presencia cada vez más inquietante.

La historia sigue a Daniel Kellner, un especialista en ciberseguridad que, casi sin buscarlo, queda atrapado en una situación escalofriante en la que el corazón desborda de adrenalina.

En paralelo, aparece el caso de Margaret Fairchild una presentadora del clima en Kansas que, durante una transmisión en vivo, se descompensa frente a cámara: queda en silencio, no logra continuar con el informe y, segundos después, comienza a emitir sonidos extraños que alteran por completo el estudio, similares a los de una comunicación alienígena.

La nueva propuesta de Steven Spielberg que invita al cine

A partir de allí, distintos personajes quedan conectados por un mismo fenómeno que nadie puede terminar de explicar. Lejos de apoyarse solo en el impacto visual, Spielberg se detiene en cómo reaccionan las personas cuando lo desconocido irrumpe en lo cotidiano.

A medida que los acontecimientos se intensifican, los protagonistas se ven obligados a tomar decisiones límite, revisar sus propias certezas y aceptar que el mundo tal como lo conocían podría empezar a desarmarse.

Con una mezcla de aventura, suspenso y ciencia ficción, la película recupera parte de la fascinación que convirtió a títulos como "E.T." y "Encuentros cercanos del tercer tipo" en clásicos del género.

Más allá del misterio extraterrestre y los escenarios imponentes, la historia termina hablando de algo más humano: la curiosidad, el miedo y la necesidad de encontrar un lugar posible en un universo demasiado grande para entenderlo del todo.

Reparto de "El día de la revelación"

Daniel Kellner (Josh O'Connor)

Margaret Fairchild (Emily Blunt)

Noah Scanlon (Colin Firth)

Jane Blankenship (Eve Hewson)

Hugo Wakefield (Colman Domingo)