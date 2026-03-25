La serie italiana "oculta" en Netflix: está basada en hechos reales y se volvió tendencia por un escándalo

"Baby" es una estremecedora serie italiana basada en hechos reales y disponible en Netflix Argentina que, con sus tres temporadas, se posiciona como una de las propuestas más intensas dentro del catálogo.

Con una mezcla de drama y thriller, logra construir un clima incómodo y atrapante que no pasa desapercibido. La ficción pone el foco en el lado más oscuro de la adolescencia, abordando temas sensibles y generando debate desde su estreno.

¿De qué trata "Baby", la serie de Netflix que es tendencia?





"Baby" se puede ver en Netflix.

Creada por Antonio Le Fosse, Gianna Nannini e Isabella Aguilar, la serie sigue a dos adolescentes de clase alta en Roma que empiezan a meterse en un mundo marcado por la oscuridad.

Entre secretos, decisiones impulsivas y conflictos internos, sus vidas se van enredando cada vez más mientras intentan sostener una imagen que ya no coincide con lo que realmente les pasa.

La ficción está inspirada en una serie de casos de prostitución de menores ocurridos en Parioli, un hecho real que sacudió a Italia al involucrar a jóvenes de familias acomodadas y exponer una realidad que hasta ese momento se mantenía oculta.

A partir de esa base, la historia construye un relato incómodo que deja ver lo que se esconde detrás de las apariencias.

A lo largo de los episodios, la trama profundiza en los vínculos, las presiones del entorno y la búsqueda de identidad, mostrando cómo cada decisión empieza a pesar más de lo esperado.

Con un tono oscuro y bastante realista, logra incomodar y enganchar al mismo tiempo.

El elenco está encabezado por Benedetta Porcaroli y Alice Pagani, acompañadas por Riccardo Mandolini, Chabeli Sastre y Brando Pacitto, quienes construyen personajes atravesados por tensiones, secretos y relaciones complejas que potencian el clima intenso de la serie.