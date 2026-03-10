"El Gran Diluvio": la película coreana de Netflix que no te vas a poder sacar de la cabeza

La plataforma Netflix presenta un catálogo lleno de opciones, pero una película coreana se destaca sobre el resto por su gran calidad técnica. Esta producción llegó al servicio a finales de 2025 y rápidamente se transformó en una de las ofertas más elegidas por los suscriptores en lo que va de este año.

La obra dura menos de dos horas, lo que la vuelve la alternativa perfecta para aprovechar cualquier momento de tiempo libre o descanso sin interrupciones extensas. Este drama con tintes post apocalípticos ofrece una experiencia muy diferente a lo que suele verse en las producciones asiáticas tradicionales.

Un escenario de supervivencia al límite

La historia de El gran diluvio se sitúa en lo que parece el último día sobre la faz de la Tierra. La trama centra su conflicto principal en una lucha de vida o muerte dentro de un departamento que sufre una inundación total. Este espacio cerrado pronto se convierte en la única esperanza para que la humanidad logre su supervivencia definitiva ante el desastre.

El relato lleva a la audiencia por un recorrido emocional que une el drama humano con los elementos más puros de la ciencia ficción. Los giros argumentales inesperados son la clave para que la película sume puntos entre los usuarios y mantenga el suspenso hasta el cierre de la historia.

El gran diluvio, la nueva producción coreana de Netflix.

Inversión millonaria y un elenco de reconocimiento mundial

La película cuenta con un presupuesto de aproximadamente 22 millones de dólares para su ambiciosa realización. una gran parte de este dinero se destina al desarrollo de efectos visuales, un elemento completamente necesario para sostener una propuesta que mezcla acción y ciencia ficción.

El protagonista de esta historia es Park Hae-soo, quien interpreta a Son Hee-jo y ya es una estrella mundial por su papel en El juego del calamar. El reparto principal también incluye a figuras destacadas como Kim Da-mi en el papel de Gu An-na, junto a Kwon Eun-seong y Jeon Hye-jin. La excelencia técnica y el peso de sus actores garantizan que la película compita por el título de la más vista de todo 2026.

El fenómeno que rompe récords en todo el planeta

A los pocos días de su estreno oficial, la producción alcanza el primer puesto en el ranking de películas de habla no inglesa en 54 países diferentes. Este éxito masivo deja en claro que las ofertas que provienen de Corea son la tendencia dominante y más sólida dentro del catálogo de Netflix en la actualidad.

La película arrasa en regiones como Latinoamérica, Estados Unidos y España, donde los suscriptores la eligen de forma constante por encima de otros estrenos. Ante la falta de otras propuestas que compitan con este nivel de intensidad, el título se posiciona como la opción estrella para disfrutar durante las próximas horas de ocio en el hogar.

