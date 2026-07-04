Netflix estrenó una película de 94 minutos con Bruce Willis y es una explosión de adrenalina

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones de acción capaces de atrapar desde el primer minuto y julio trajó grandes sorpresas para los fans de Hollywood.

En los últimos días, sumó una película de poco más de una hora y media que mezcla suspenso, crimen y escenas de alto voltaje, ideal para quienes buscan una historia intensa para ver.

Con una historia ambientada en Hawái, el film sigue la búsqueda de un hombre que desaparece misteriosamente durante una misión. Lo que en principio parece un simple caso termina convirtiéndose en una compleja trama de corrupción, venganzas y organizaciones criminales que pondrán a prueba a todos los involucrados.

El thriller de acción que acaba de llegar a Netflix

¿De qué trata la nueva película de acción de Netflix?

"Un paraíso peligroso" (Paradise City) es una película estadounidense de acción y suspenso dirigida por Chuck Russell, cineasta conocido por éxitos como "La Máscara" y "El Rey Escorpión".

El largometraje tiene una duración de 94 minutos y reúne nuevamente en pantalla a Bruce Willis y John Travolta, quienes compartieron elenco décadas atrás en Pulp Fiction.

Bruce Willis vuelve con una historia repleta de acción y suspenso

La historia comienza cuando Ian Swan (Bruce Willis), un experimentado cazarrecompensas, desaparece tras recibir un disparo en las costas de Maui. Convencido de que su padre fue asesinado, Ryan Swan (Blake Jenner) decide investigar junto a Robbie Cole (Stephen Dorff) y la detective Savannah (Praya Lundberg).

En el camino descubren una conspiración vinculada con un poderoso empresario interpretado por John Travolta, quien mueve los hilos de una peligrosa organización criminal.

A medida que la investigación avanza, los protagonistas deberán enfrentarse a enemigos cada vez más peligrosos, superar traiciones inesperadas y luchar contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de la desaparición antes de que sea demasiado tarde.

Además de las secuencias de acción, la película aprovecha los paisajes paradisíacos de Hawái para contrastar la belleza natural con una historia marcada por la violencia, las traiciones y la búsqueda de justicia.

El ritmo es constante y combina persecuciones, enfrentamientos armados y varios giros argumentales que mantienen la tensión hasta el desenlace.

El regreso de Bruce Willis en una de sus últimas películas

En cuanto a la recepción, "Un paraíso peligroso" muchos espectadores destacan el atractivo de volver a Bruce Willis, especialmente porque se trata de una de las últimas películas filmadas antes de su retiro de la actuación debido a problemas de salud.

Para los fanáticos del cine de acción clásico, persecuciones, tiroteos y relatos de venganza, esta incorporación de Netflix ofrece una alternativa entretenida para disfrutar en una sola noche, con un elenco de figuras reconocidas y una duración ideal para quienes buscan una película intensa sin comprometer toda la jornada.